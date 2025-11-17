Medicinsk sekreterare till Odensala hälsocentral
2025-11-17
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården inom Region Jämtland Härjedalen är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
Är du Medicinsk sekreterare och söker en ny och spännande framtid, kom till oss på Odensala hälsocentral! Vår hälsocentral har ca. 12 100 listade patienter och våra patienter är ständigt i vårt fokus.
Här arbetar vi tillsammans med kollegor från många olika yrken. Odensala Hälsocentral tillsammans med Familjecentralen Trädet har cirka 65 medarbetare där vi tar tillvara varandras kompetens och skapar bra förutsättningar för patienten.
Hos oss arbetar distriktsläkare, distriktssköterskor/sjuksköterskor, fysioterapeut/sjukgymnaster, undersköterskor, samordnare och medicinska sekreterare. Vi har också barnhälsovård samt mödrahälsovård bemannat med barnsjuksköterskor samt barnmorskor. Dessutom har vi en psykosocial mottagning, en arbetsterapeut samt en rehabiliteringskoordinator som jobbar i teamet kring sjukskrivningsprocessen.
Vi är ett härligt team och vi har två engagerade enhetschefer med delat ledarskap. Vad väntar du på? Tveka inte, skicka in din ansökan till oss och ta chansen att bli en i vårt glada sekreterargäng!Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare på Odensala hälsocentral är du spindeln i nätet. Några arbetsuppgifter är den medicinska dokumentationen i journalsystemet Cosmic, remisshantering, telefonservice, patientbokningar samt övrig administration för verksamheten. Vi hjälps också åt att bemanna receptionen.
Du ska tycka om att ge service då arbetet innebär kontakt både med patienter och med våra olika yrkesgrupper. Vi har dagliga morgonmöten med alla yrkeskategorier samt veckovisa möten och utbildningar inom sekreterargruppen. Vi erbjuder ett intressant, omväxlande, ansvarsfullt och framför allt, ett roligt arbete. Placeringen är flexibel mellan våra enheter. Möjlighet att arbeta på distans cirka 1-2 dagar i veckan erbjuds.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning eller snart är färdigutbildad som läkarsekreterare, medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Erfarenhet av primärvård är meriterande men inget krav. Du bör vara öppen för nya arbetsuppgifter och utvecklingsarbeten, tycka om patientkontakt samt trivas med rollen som "ansiktet utåt" på hälsocentralen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, att du kan organisera ditt arbete på ett effektivt sätt, tar egna initiativ, har god samarbetsförmåga och gillar variation där arbetsuppgifterna växlar.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
