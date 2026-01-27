Medicinsk sekreterare till Obstretik och Gynekologi, Gällivare
Region Norrbotten / Administratörsjobb / Gällivare Visa alla administratörsjobb i Gällivare
2026-01-27
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde Obstetrik och gynekologi är en länsklinik och bedriver verksamhet vid samtliga fem sjukhus i länet. Vår fina grupp av sekreterare söker nu en till kollega i Gällivare. Läs mer om oss på www.norrbotten.se
Vi sökerNu söker vi dig som är medicinsk sekreterar-/läkarsekreterare alternativt har en vårdadministratörsutbildning. Du har goda kunskaper i svenska- och engelsk språket samt svensk medicinsk terminologi och god datorkunskap. Vi ser gärna att du har kunskaper i journalsystemet Cosmic samt att du har tidigare erfarenhet som sekreterare eller tidigare genomgången praktik under utbildningen som student. Det är meriterande om du har kodningsutbildning, IHSAK administratör.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll kan du planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, sätter upp och håller tidsramar. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Vi lägger även stor vikt vid samarbete och att du ska känna dig trygg i din nya arbetsroll och arbetsuppgifter.
Det här får du arbeta medHos oss får du en varierad och stimulerande arbetsdag med olika arbetsuppgifter. Du blir en viktig person i det dagliga arbetet på kliniken. Sekreterarnas huvudsakliga arbetsuppgifter är journalskrivning i Cosmic, registrering i olika kvalitetsregister, DRG kodning, Introduktion och upplägg av behörigheter i bland annat Ihsak. Övriga administrativa uppgifter kopplade till patientflödet.
Det här erbjuder vi dig- Introduktion av erfaren kollega på plats i Gällivare.
• Bra samarbete i arbetsgruppen samt med övriga professioner på kliniken
• Kontinuerlig uppföljning och avstämning av arbetet, inarbetade och tydliga rutiner
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder nu en tillsvidaretjänst på heltid. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag. Tillträde så snart som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Helena Lindvall helena.lindvall@norrbotten.se 070-355 75 90 Jobbnummer
9707942