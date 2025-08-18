Medicinsk sekreterare till Obstetrik och Gynekologi, Sundsvall/Örnsköldsvik
2025-08-18
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi från Länsverksamhet Obstetrik och Gynekologi söker nu en medicinsk sekreterare. Sök till oss om du vill vara en del av vårt härliga arbetsgäng och få erfarenhet av kvinnosjukvård! Våran verksamhet består av gynekologisk mottagning, specialistmödravård och BB/Förlossning med ca 500 förlossningar/år. I kvinnosjukvård arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor.
Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde snarast till och med 2026-04-30. Placeringsort i Örnsköldsvik eller Sundsvall.
Du kommer utföra sedvanliga arbetsuppgifter för medicinsk sekreterare såsom bl a journalskrivning och posthantering.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en utbildning som medicinsk sekreterare
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
