Medicinsk sekreterare till Obstetrik och gynekologi, Örnsköldsvik
2026-01-30
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi från Länsverksamhet Obstetrik och Gynekologi i Örnsköldsvik söker en medicinsk sekreterare. Våra medicinska sekreterare arbetar nära verksamheten och har en viktig funktion för att vi ska kunna bedriva en god och patientsäker vård. Vi är ett trevligt gäng som har varierande och roliga arbetssysslor och där du blir en viktig del av verksamheten. Vi värdesätter trivsel lika högt som kvalitet och strävar alltid efter att ge bästa möjliga service. Hos oss får du ett stimulerande och roligt arbete med fokus på kvalitet och samarbete. Vår verksamhet består av gynekologisk mottagning, specialistmödravård och BB/förlossning med cirka 500 förlossningar per år. Inom Länsverksamhet Obstetrik och Gynekologi arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor.
Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde snarast till och med 2026-08-31, med eventuell möjlighet till förlängning.
Hos oss får du en varierad och stimulerande arbetsdag med olika arbetsuppgifter. Du blir en viktig person i det dagliga arbetet på kliniken. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
journalskrivning
handläggning av inkommande och utgående post
registrering i olika kvalitetsregister
kodning
övriga administrativa uppgifter kopplade till patientflödet
Patientsäkerhet genomsyrar allt arbete varför noggrannhet och god kvalité på utfört arbete värderas högt.
Vi söker dig som
Är utbildad medicinsk sekreterare eller Vårdadministratör
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Kvalitetsmedveten
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
