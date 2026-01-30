Medicinsk sekreterare till neuropsykiatrisk öppenvård på Första Långgatan
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg
2026-01-30
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Arbetar du som medicinsk sekreterare och söker ett varierande arbete centralt i stan med trivsamma kollegor i en av Sahlgrenska Universitetssjukhusets finaste lokaler? Gillar du att lära dig nya saker, driva förändringsarbete och trivs med att samarbeta med andra? - Då har vi arbetsplatsen för dig!
Verksamhetsområde Neuropsykiatri bedriver specialiserad psykiatrisk vård med inriktning mot minnesrelaterade sjukdomar, ADHD- och autism, anorexi och bulimi, dövpsykiatri, intellektuell funktionsnedsättning och Huntingtons sjukdom.
Vi har även en stor forskningsenhet och ett tätt samarbete med Göteborgs Universitet.
Som medicinsk sekreterare på Neuropsykiatrimottagning Väster har du din arbetsplats på Första Långgatan 26 i Göteborg, men hör organisatoriskt till administrativa enheten med huvudsäte på Wallinsgatan i Mölndal. Mottagningen på Första Långgatan består av två plan där de medicinska sekreterarna sitter i egna rum (med eget luftkonditionerings-/och värmesystem) i nära anslutning till varandra. Mottagningen har bland annat ett eget litet gym samt ett bordtennisbord i personalrummet. Utanför mottagningen finns gott om restauranger, caféer och mataffärer.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en individuellt anpassad upplärning av sekreterarkollegor på plats samt introduktion och möjlighet för dig att utvecklas i din yrkesroll. Planering av din utveckling kommer att ske i samråd med dig inom relevanta kompetensutvecklingsområden och vi utgår från Sahlgrenska Universitetssjukhusets karriärutvecklingsmodell för medicinska sekreterare. Vi tillämpar flextid och friskvårdssubvention. Möjlighet till visst distansarbete finns.
Vi erbjuder ett involverande medarbetarskap med veckovisa digitala möten där vi gemensamt diskuterar olika frågor tillsammans. Våra arbetsplatsträffar (APT) är fysiska och präglas av gemenskap, öppenhet och god stämning. Enheten genomsyras av transparens mellan ledning och enhetens cirka 30 medarbetare, så kommunikation och information åt båda håll är viktigt för oss.
Hos oss får du vara med och skapa nya arbetssätt och tänka nytt!Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss blir du en uppskattad del av mottagningen och har ett gott stöd i sekreterarkollegor på plats. Arbetet innebär bokning av patienter i ELVIS, fördelning av 1177-ärenden, hantering av patientdokumentation, introduktion av nya läkare samt för övrigt förekommande sedvanliga arbetsuppgifter för medicinsk sekreterare inom öppenvård. Visst receptionsarbete kan förekomma. Du arbetar, tillsammans med dina kollegor fram till full implementering av TIK, en del med patientdokumentation för mottagningens läkare. Handledning av studenter förekommer.
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare och är drivande i administrativt mottagnings- och förbättringsarbete. Du har goda kunskaper i det svenska språket och goda datorkunskaper. God digital förmåga samt erfarenhet av psykiatriskt öppenvårdsarbete är meriterande. Vi värdesätter att du kan arbeta självständigt men också har god förmåga att samarbeta med andra.
Du är noggrann, har ett gott bemötande, är en glädjespridare och kan ta egna initiativ. Du är positiv och kommer med egna förslag i förändrings- och utvecklingsarbete både på mottagningen, inom verksamheten och inom vår administrativa enhet. Då vi har lång tradition av, och ser det som mycket viktigt att ta emot studenter från vår grundutbildning medicinska sekreterare, är det en stor fördel om du har vana vid eller intresse för att lära dig handleda studenter.
För att trivas hos oss är det viktigt att du har förmåga att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, att du gillar förändringar samt är noggrann, flexibel och lösningsorienterad. Du bör även vara driven och ha en god digital kompetens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
