Medicinsk sekreterare till Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra
Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens utifrån patientens behov, tillämpa evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 1000 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare till Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra!
Om Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra
Vårt uppdrag är att behandla neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi erbjuder läkemedelsbehandling, psykoedukation samt arbetsterapeutiska och kurativa insatser. Mottagningen är belägen mitt i Hagsätra centrum. Vi är cirka 40 medarbetare som består av läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, psykologer, medicinska sekreterare och case managers.
Ditt arbete som medicinsk sekreterare
Som medicinsk sekreterare är du en mycket viktig del av mottagningen.
Arbetet är självständigt och omväxlande och består bland annat av receptionsarbete, journalskrivning, ärendehantering i 1177 och Alltid Öppet och ärenden i telefonsystemet TeleQ, besöksregistrering samt att vara behjälplig i övriga för mottagningen relevanta administrativa ärenden. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare med erfarenhet av mottagningsarbete. Du behärskar svenska språket väl och har god kunskap i medicinsk terminologi samt goda kunskaper i Take Care samt Microsoft Office-paketet. Du känner dig trygg i patientkontakt både vid fysiska möten i reception samt i telfon. Du får gärna ha vana av arbete med lokala administrativa system som bland annat Take Care. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård.
Du har god samarbetsförmåga och är lyhördhet och flexibel. Du hanterar perioder av högt tempo. Du trivs med att arbeta självständigt i dialog med övrig personal och vill bidra med din kunskap och erfarenhet för att ge patienterna bästa möjliga vård och behandling. Du är nyfiken och har förmågan att kunna möta människor i skiftande mående. Du är även van vid att arbeta inom målstyrd verksamhet och har ett gott bemötande till såväl patienter som till dina kollegor.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling samt trevliga och engagerade kollegor. Hos oss arbetar vi måndagar till fredagar. Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5 000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1423". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Psykiatri, Psykiatri Södra Stockholm, Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra Kontakt
Catharina Hellerstedt 070-2868073 Jobbnummer
9763979