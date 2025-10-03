Medicinsk sekreterare till Neuropsykiatrisk mottagning barn och ungdom
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Neuropsykiatrisk mottagning barn och ungdom är en specialistenhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utreder förskolebarn med frågeställning autism samt barn och ungdomar med omfattande neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser och funktionsnedsättningar.
Vi tar emot remisser från VGR och övriga delar av landet och utredningarna är tvärprofessionella. I teamet arbetar sekreterare, läkare, psykolog, specialpedagog, logoped, kurator, sjuksköterska.
Verksamheten samarbetar med Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, och forskning genomförs i verksamheten.
Mottagningen ligger i ljusa, fina lokaler nära Domkyrkan i centrala Göteborg. Här finns gågator, mysiga lunchställen och parker i omedelbar närhet för en avkopplande lunchrast om man önskar lämna lokalerna en stund.
Om rollen
Hos oss kommer du att få arbeta självständigt med varierande uppgifter som teamsekreterare i ett av våra tre team. Du kommer att ha flera sekreterarkollegor som du delar arbetsuppgifter med. Samarbete i teamet och med andra professioner med målet att skapa bästa möjliga tillgänglighet och vård för våra patienter är mycket viktigt. De dagar du ansvarar för reception och telefon har du kontakt med barn och föräldrar.
Du har ett eget arbetsrum och goda möjligheter att påverka ditt arbete. Kommunikationen är öppen och beslutsprocesserna korta. Sekreteraren har en central funktion i verksamheten och behöver vara tillgänglig på plats. Distansarbete kan förekomma men stäms alltid av med chef. Du kommer till en välkomnande arbetsplats med öppet klimat och hög trivsel.Arbetsuppgifter
Tjänsten är 100% som medicinsk sekreterare. Du kommer att tillhöra ett specifikt team men förväntas samarbeta med övriga team och dina sekreterarkolleger.
Arbetet är mycket varierande och innebär bokning av patientutredningar, journaldokumentation, journalutskrifter med tillhörande registrering, receptionsarbete, ansvar för telefontid, posthantering m m. Vi använder Melior, Elvis, MedSpeech, Sälma, Proceedo, Vård och Hälsa samt 1177 Vårdguiden. Digitala arbetssätt och system är en självklar del av din arbetsvardag. Kvalifikationer
Vårddokumentationsutbildning för medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har erfarenhet av Elvis, Melior, MedSpeech, Sälma, digitala vårdmöten och 1177 Vårdguiden.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
