Medicinsk sekreterare till Nationell högspecialiserad vård, Sundsvall
2025-10-06
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du arbeta i en arbetsgrupp som strävar efter att skapa en trygg och stödjande miljö för både patienter och personal? Välkommen till oss!
NHV-enheten i Sundsvall erbjuder nationell högspecialiserad vård för patienter med allvarliga ätstörningar, inklusive anorexia nervosa och relaterade tillstånd. Målet är att ge evidensbaserad behandling som främjar återhämtning genom en helhetssyn på patientens fysiska, psykologiska och sociala behov. Verksamheten bedriver även forskning för att förbättra vården inom området.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare till vårt team. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Som medicinsk sekreterare arbetar du med samordning av NHV ledningens aktiviteter dokumentation från team- och remisskonferenser samt i viss omfattning relaterat till forskning och utvecklingsarbete. I dina arbetsuppgifter ingår:
Registrering och debitering av vård och besök
Post- och remisshantering
Ansvara för att dokumentera och arkivera relevanta protokoll, beslut och rapporter från team- och remisskonferenser.
Stödja vid planering och genomförande av förbättringsarbete och kvalitetsinitiativ.
Administrera och säkerställa korrekt dokumentation och uppföljning enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
handha vårdenhetens/mottagningens funktionsbrevlåda
Administrera och koordinera funktionella brevlådor och e-postkommunikation för vårdenheten.
I mindre omfattning ingår också journaldokumentation.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad medicinsk sekreterare
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har utbildning inom diagnoskodning
Har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic
Har kunskap om och erfarenhet av Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
har erfarenhet av att arbeta i en verksamhet som hanterar högspecialiserad vård eller liknande komplexa vårdmiljöer
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
