Medicinsk sekreterare till Närvården Viksäng-Irsta, Västerås
Region Västmanland / Administratörsjobb / Västerås
2026-01-05
Vi söker dig som är serviceinriktad och positiv samt gillar att ha varierande administrativa arbetsuppgifter. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en grupp av medicinska sekreterare och som arbetar såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på vårdcentralen. Förutom sedvanliga medicinska sekreteraruppgifter kommer arbetet även att bestå av andra administrativa uppgifter som förekommer på vårdcentral samt vara ett IT-stöd för medarbetarna. Även arbete i reception kan förekomma. Förbättringsarbete för hela vårdcentralen ingår som en viktig del i det dagliga arbetet.
Om arbetsplatsen
De 12 regiondrivna vårdcentralerna i Västmanland samt Vårdcentralernas jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en styrelse och Region Västmanland som ägare. Vi har ett gemensamt namn, Närvården Västmanland och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa primärvården i länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Viksäng-Irsta är en väl inarbetad och relativt stor vårdcentral i ett av Västerås ytterområden med gång- och cykelavstånd till centralstationen och centrum. I direkt anslutning till vårdcentralen finns parkering och bra bussförbindelser. Till verksamheten finns också en filialmottagning i Irsta. Vi ansvarar för drygt 15 800 listade patienter och vår enhet omfattar läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård samt rehabiliteringsenhet med sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, samtalsmottagning och dietist. Vi arbetar för trygghet, god vård och hälsa tillsammans med patienten.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Närvården Viksäng-Irsta och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra förmåner och schyssta villkor.
Vi erbjuder dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har medicinsk sekreterarutbildning och gärna några års erfarenhet inom yrket. Erfarenhet av arbete i reception inom vården är meriterande för tjänsten. Det är meriterande om du har god vana av journalsystemet Cosmic då vi arbetar i systemet dagligen och goda datakunskaper i övrigt. Du behärskar svenska språket i såväl tal som skrift.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt samt är noggrann och kvalitetsmedveten. Arbetet kräver samarbetsförmåga och flexibilitet samt att du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser att du har ett serviceinriktat och positivt förhållningssätt samt intresse och förmåga att hjälpa andra. Du har intresse för utveckling och bidrar gärna med förbättringsförslag till en verksamhet i förändring.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förväntar oss att du är en person som bidrar med engagemang och arbetsglädje.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 21 januari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Kristina Hägglund kristina.hagglund@regionvastmanland.se 021-17 49 72 Jobbnummer
9669243