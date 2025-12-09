Medicinsk sekreterare till Närvården Herrgärdet
2025-12-09
Är du en erfaren medicinsk sekreterare med vana av vårdadministrativt arbete? Då är du rätt person för oss. Vi behöver en medarbetare som är stabil, flexibel och har förmåga att anpassa sig till olika situationer. Kanske är det just dig vi söker? Välkommen med ansökan!Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Arbetet som sekreterare på vårdcentral innebär mer än bara journaldokumentation i Cosmic och diagnoskodning. Sekreterargruppen har varierande uppdrag och ansvarsområden som gör arbetet både viktigt och utmanande.
I tjänsten ingår att du har egna administrativa arbetsuppgifter som du självständigt tar ansvar för. Däribland ingår att bemanna och ha ett extra ansvar för vår reception där du är ansiktet utåt för våra patienter. Som sekreterare kallar du patienter efter väntelistor, skriver protokoll, arbetar som HSA-redaktör samt är administratör i 1177.
Som superanvändare i Cosmic är du behjälplig till övriga yrkeskategorier på vårdcentralen samt hjälper till att introducera ny personal.
Du kommer ingå i en arbetsgrupp som består av tre medicinska sekreterare. Förbättringsarbete för hela vårdcentralen ingår som en viktig del i det dagliga arbetet.
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna i Västmanland samt Vårdcentralernas jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en styrelse och Region Västmanland som ägare. Vi har ett gemensamt namn, Närvården Västmanland och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa primärvården i länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Herrgärdet är en väl inarbetad mottagning i centrum av Västerås. Vi ansvarar för cirka 12 700 listade patienter och vår mottagning omfattar läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, fysioterapi- och arbetsterapiverksamhet samt kurator och dietist. Då samtliga yrkeskategorier för en vårdcentral är samlade i samma byggnad så kan vi erbjuda våra patienter ett professionellt omhändertagande.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Närvården Herrgärdet och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra förmåner och schyssta villkor.
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
För att kunna dokumentera i journalsystem krävs att du har medicinsk sekreterarutbildning eller likvärdig utbildning för medicinsk sekreterare. Erfarenhet av vårdadministration och gärna från arbete på vårdcentral är meriterande för tjänsten. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som till exempel HSA-redaktör eller administratör i 1177 men annars kommer du att få utbildning inom de områden du har behov av. Vi ser helst att du har vana av journalsystemet Cosmic då vi arbetar i det systemet och att du har goda datakunskaper i övrigt. Du behärskar svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som är ansvarstagande med hög servicekänsla. Arbetet på enheten innebär att du behöver vara flexibel samt att du trivs och kan samarbeta med andra människor. Du gillar och har fallenhet för att hantera många olika arbetsuppgifter. Noggrannhet och kvalité i det du gör är något som du har med dig och du planerar och genomför ditt arbete på ett effektivt sätt. För dig är det också självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat och till verksamhetens utvecklingsarbete. Du kommer att erbjudas en mentor din första tid på arbetsplatsen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 28 december 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Jobbnummer
9634621