Medicinsk sekreterare till mottagning för personlighetssyndrom
2025-08-28
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Vi söker efter en medicinsk sekreterare till vårt team på Andreashuset. Är du vår nya kollega?
Om mottagningen för personlighetssyndrom
Mottagningen ingår i vår sektion för öppenvård och är lokaliserad i en trivsam lokal någon minut frånSkogskyrkogårdens T-bana. Mottagningen riktar sig till patienter med emotionell instabil
personlighetssyndrom (EIPS) där vårt uppdrag är att genomföra fördjupad utredning samt behandling förmålgruppen. Vi har ett brett behandlingsutbud och utvärdera och utvecklar vår verksamhet med patientsäkerheten i fokus. På mottagningen arbetar specialistläkare i psykiatri, sjuksköterskor, sjukgymnast, kurator, psykologer, psykoterapeuter, case manager samt medicinska sekreterare. Ledningen på mottagningen består av medicinskt ansvarig läkare, enhetschef samt biträdande enhetschef. Vi söker nu en medicinsk sekreterare som tillsammans med våra övriga sekreterare vill medverka i vår pågående utvecklingsprocess. Vi kan lova dig att du kommer till en mottagning med hjärta, kompetens och engagemang.
Ditt arbete som medicinsk sekreterare
Du kommer att ha sedvanliga arbetsuppgifter för medicinska sekreterare inom specialiserad psykiatrisk öppenvård. Som medicinsk sekreterare är du en viktig del av enhetens arbetslag och verksamhetens ansikte utåt. I arbetsuppgifterna ingår förutom journaldokumentation i Take Care även receptionistarbete, kassahantering, telefonservice, av- och ombokningar av patienter, remisshantering och registreringar. Du har också den mycket viktiga rollen att ge administrativt stöd till behandlande personal.
Våra förväntningar på dig
Vi ser att du är utbildad medicinsk sekreterare. Erfarenhet av arbete inom psykiatrin är meriterande. Som person är strukturerad och kan arbeta både självständigt och i samarbete med övriga kollegor. Du trivs med att arbeta i team och vill bidra med din kunskap och erfarenhet för att ge patienterna bästa möjliga vård och behandling. Du har en empatisk förmåga som speglas i en nyfikenhet och öppenhet för nya människor.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder möjlighet att jobba på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell
utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg. Vi tillämpar löpande intervjuer i denna
rekryteringsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5045". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri, Psykiatri Södra Stockholm. Kontakt
Jakob Svensson 08-12341663 Jobbnummer
9479589