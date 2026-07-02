Medicinsk sekreterare till Medicinmottagningen
Capio Sverige AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Capio Lundby Specialistsjukhus ligger på Wieselgrensplatsen i Göteborg, med goda kommunikationer och nära till stadens kärna. Vi är ett modernt och personligt specialistsjukhus som bedriver planerad vård inom bland annat öron-näsa-hals, ögon, psykiatri, medicin, kirurgi, njurmedicin och dagkirurgi – inom ramen för vårdavtal med Västra Götalandsregionen.
Här arbetar omkring 220 medarbetare i en platt organisation där vi stöttar varandra och har nära till beslutsfattande. Vår kultur präglas av delaktighet, tillit och ett tydligt fokus på kvalitet, kontinuitet och gott bemötande. Patienterna ger oss höga betyg i våra återkommande enkäter – något vi är stolta över och måna om att bevara. Som en del av Capio jobbar vi i en decentraliserad struktur där besluten tas nära verksamheten – nära dig och nära patienten.
På vår medicinmottagning tar vi emot patienter inom specialistområdena kardiologi, gastroenterologi samt diabetes. Vi utför även endoskopier. Vi arbetar i team som består av flertalet av vårdens professioner.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker dig som har koll på digitala lösningar och vill vara med och utveckla vår verksamhet!
Hos oss får du en viktig roll där din kompetens inom vårdens IT-system kommer till stor nytta, särskilt när det gäller att stötta övriga vårdgivare med digitala system och rutiner. Vi arbetar med journalhantering genom taligenkänningslösningar men även viss del traditionell diktatskrivning. Detta gör att du behöver ha god insikt i och erfarenhet av digitala arbetsverktyg.
Du är trygg i att hantera administrativa uppgifter och ser möjligheter i att arbeta både i receptionen och med andra administrativa delar av verksamheten. Vi värdesätter hög kompetens och ett gott engagemang och söker dig som är initiativrik och vill bidra till att förenkla och förbättra våra arbetssätt. Vi erbjuder en engagerande och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vi är en lärande organisation som arbetar utifrån tydliga mål där service och kvalitet prioriteras.
Vi använder oss av journalsystemet Cosmic som de flesta tycker är mycket lättarbetat och effektivt journalsystem.
Om dig
Vi söker dig som är medicinsk sekreterare som vill arbeta i en verksamhet där både teamkänsla och individuellt ansvar är centrala delar. Du har god administrativ kompetens, är nyfiken, strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra yrkesgrupper.
Vi tror att du delar vårt engagemang för hög kvalitet, professionellt bemötande och att alltid se till patientens bästa. Du vill vara med och utveckla en verksamhet i framkant – och är inte rädd för att tänka nytt. För att klara jobbet behöver du vara strukturerad, noggrann och klara att prioritera och organisera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Att du är serviceinriktad med ett professionellt och gott bemötande ser vi som en självklarhet.
Vi erbjuder
Arbetstid på dagtid, helgfria vardagar
En organisation med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna initiativ
Två årliga utvecklingsdagar samt individuell kompetensutvecklingsplan
God arbetsmiljö och hög medarbetarnöjdhet
Friskvårdsbidrag, Västtrafikkort via lön och cykelförmån
Tydliga mål, hög tillgänglighet och fokus på kvalitet i varje del av vårdenSå ansöker du
Anställningen är placerad på Lundby Specialistsjukhus, för närvarande på medicinmottagningen.
Vänta inte med din ansökan, men ta gärna i beaktning att ett svar på eventuella frågor samt ett besked kan dröja då vi publicerar den här tjänsten under semestern. Vårt mål är att höra av oss och återkoppla så snart vi kan, men räkna med viss fördröjning under semesterperioden.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-07-02
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002779-2082046". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Wieselgrensplatsen 2A (visa karta
)
417 17 GÖTEBORG Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9988866