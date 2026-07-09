Medicinsk sekreterare till Medicinkliniken
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2026-07-09
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag? Nu söker vi dig som är medicinsk sekreterare och vill vara en del av medicinklinikens sekreterarorganisation. Här får du chans att bidra till uppbyggnaden av en ny och modern vårdadministrativ verksamhet – en möjlighet där din kompetens och engagemang verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör på medicinkliniken arbetar du flexibelt i en dynamisk organisation med många olika arbetsuppgifter i förändring. Arbetsuppgifterna innefattar bl a medicinsk dokumentation i Cosmic för både läkare och sjuksköterskor samt digitala kallelser, provtagningsunderlag, kvalitetsregister mm. Din arbetsplats finns på mottagning/avdelning där du kommer vara delaktig i den dagliga verksamheten och arbetar tillsammans med både sekreterare och annan vårdpersonal.
Det ingår även att delta i klinikens förbättringsarbete och att kunna se potential och utveckling i det dagliga arbetet.
Känner du att detta verkar vara något för dig och vill ha ett varierande arbete under utveckling och framåtanda hoppas vi att just DU söker dig till oss!
Medicinkliniken är en dynamisk verksamhet med högt tempo och vi drivs av en vilja att effektivisera och utvecklas i det egna arbetet, varje dag, på riktigt.
Om arbetsplatsen
Medicinklinikens sekreterarorganisation består av enhetschef och 23 medicinska sekreterare som arbetar över hela medicinkliniken.
Medicinkliniken erbjuder invärtes medicinsk bassjukvård och övergripande specialistvård till västmanlänningarna. Kliniken är uppdelad i fyra sektioner som bedriver högspecialiserad vård inom internmedicinska subspecialiteter samt inom neurologi. Sekreterarorganisationen är en fristående enhet bland de nio olika enheterna som finns inom kliniken.
Medicinklinikens nio enheter består av 5 vårdavdelningar och mottagningar tillhörande respektive specialitet. Medicinkliniken präglas av ett nära samarbete mellan sektioner och specialiteter. Avdelningar och mottagningar arbetar med fokus på teamarbete och förbättrade vårdflöden. På medicinkliniken arbetar drygt 550 medarbetare och kliniken omsätter drygt 1000 Mkr.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Godkänd och avslutad examen inom Hälso- och sjukvårdsadministration eller motsvarande läkarsekreterar-/medicinsk sekreterarutbildning
Har erfarenhet av att arbeta som medicinsk sekreterare, gärna med journaldokumentation i Cosmic
Har kunskap i diagnoskodning (DRG), god datavana och erfarenhet av formulärtjänster
Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och trivs samtidigt med att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Du har ett strukturerat arbetssätt, ett professionellt bemötande och ett starkt kvalitetsfokus.
Du har goda kunskaper i medicinsk terminologi och det svenska språket samt vill vara med och bidra till utvecklingen av en ny organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vikariat 1 år, heltid, dagtid.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Placeringsort Västerås.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 31 juli 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Ann Lagelius ann.lagelius@regionvastmanland.se +4621175686 Jobbnummer
9998206