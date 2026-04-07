Medicinsk sekreterare till Mammograficentrum, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Mammograficentrum Västernorrland är en enhet i framkant där ett av målen för verksamheten är att upptäcka bröstcancer i tidigt skede. Vi ansvarar för all bröstcancerscreening till länets kvinnor mellan 40 - 74 år.
Vi kombinerar stort medicinskt kunnande med mänsklig omtanke. Genom vårt sätt att arbeta skapar vi ett tydligt människovärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig service mot våra patienter och kvinnor. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ. Vi är övertygade om att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
Tillsammans med kirurgen, onkologen och patologin har vi en välfungerande bröstutredningsprocess med snabba flöden för patienten.
Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället, och kan göra skillnad varje dag på riktigt! Nu söker vi en medicinsk sekreterare till Mammograficentrum i Sundsvall. Tjänsten avser ett vikariat under cirka 1 år, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss på Mammograficentrum kan du se fram emot ett varierande arbete. Dina arbetsuppgifter blir att ansvara för tidsbokning för såväl mottagning som bröstcancerscreeningen. Du kommer att jobba i vårt bildjournalsystem från svenska SECTRA RIS/PACS, där du bland annat skriver diktat och hanterar röntgenbilder (media). En liten del av vårt arbete utförs i Cosmic. Du kommer även att arbeta i vårt telefonsystem TeleQ samt med posthantering med mera. Arbetet är varierande och kan förändras över tid beroende på verksamhetens behov och utformning.
I arbetet erbjuder vi dig dessutom:
Dagtidstjänstgöring
Flextid
En schemaläggning som gör det möjligt att sluta vid lunch varje fredag
Vi söker nu vår nya kollega som kan bidra till verksamheten!
KvalifikationerVi söker dig somUtbildad medicinsk sekreterare eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av telefonrådgivning
Har erfarenhet av arbete med systemadministrativa uppgifter
Har mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar relevant arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet
Har god erfarenhet i att arbeta med och hantera SECTRA RIS/PACS
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperFlexibel
Serviceinriktad
Samarbetsförmåga
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Elin Lidström elin.lidstrom@rvn.se +4660182740 Jobbnummer
9840567