Medicinsk sekreterare till Luleå Närpsykiatri
2026-03-20
Luleå närpsykiatri ingår i en spännande utvecklingsresa. Vill du vara med oss som nyckelspelare och forma framtidens öppenvård inom psykiatrin? Då hoppas vi att du söker tjänsten som medicinsk sekreterare hos oss.
Vi söker
Nu söker vi dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör och med erfarenhet som läkarsekreterare, vårdadministratör eller medicinsk sekreterare. Du har goda kunskaper i svenska språket och en god förståelse för medicinsk terminologi. Vi ser det som meriterande om du har genomfört diagnoskodarutbildning samt har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll är du självgående, flexibel och du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt anstränger sig för att hitta lösningar
Det här får du arbeta med
Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör har du en central roll inom mottagningen vilket innebär kontakt med patienter, vårdgrannar och samtliga medarbetare. Vi har ett övergripande ansvar för att den dagliga administrativa verksamheten inom verksamhetsområdet ska fungera. Arbetet är stimulerande och omväxlande med varierande arbetsuppgifter som till exempel medicinsk dokumentation i journalsystemet Cosmic, diagnos-kodning, kassa/receptionsarbete samt övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter.
Det här erbjuder vi dig
• Individanpassad introduktion efter behov
• Mentorskap, stöd och handledning av kollegor
• Ett stimulerande arbete med varierande uppgifter.
• Ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, kvalité och omtanke
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder nu en tillsvidare tjänst på heltid. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag 08:00 - 17:00. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är inom psykiatrin: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
