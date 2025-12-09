Medicinsk sekreterare till Ljusdal-Ramsjö Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Ljusdal / Administratörsjobb / Ljusdal Visa alla administratörsjobb i Ljusdal
2025-12-09
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Primärvård Ljusdal i Ljusdal
, Gävle
eller i hela Sverige
Ljusdal-Ramsjö Din hälsocentral har cirka 10 500 listade patienter och har förutom sedvanlig hälsocentralsverksamhet även en dygnet runt-öppen familjeläkarmottagning, och i samarbete med kommunen drivs en närvårdsavdelning. Här arbetar erfarna kollegor med stort engagemang för handledning, utveckling och god laganda.
Verksamheten ska bli en del av Region Gävleborg Din Hälsocentral AB, bolaget för de offentligt drivna hälso- och barnavårdscentralerna i Gävleborg. Övergången sker 1 februari 2026. Tillsammans vill vi utveckla och forma primärvården, och skapa en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare har du en nyckelfunktion och är en viktig medarbetare i teamet för att få helheten att fungera. I arbetet ingår förutom hälsocentralen även närvårdsavdelning samt akut- och jourmottagning. Du kommer att jobba i en trivsam och hjälpsam arbetsgrupp med varierande och omväxlande arbetsuppgifter.
Som medicinsk sekreterare kommer du bland annat att arbeta med
• vårddokumentation
• registrering i vårdsystem
• posthantering
• preparering inför scanning
• receptionsarbete
• övrigt förekommande medicinska sekreteraruppgifter.
Du bör vara öppen för andra uppgifter som fakturahantering, statistikbearbetning, personaladministration med mera.
Hos oss får du
• arbeta i en trygg arbetsgrupp med kompetenta och hjälpsamma kollegor
• arbeta med många varierande arbetsuppgifter och utvecklas i din yrkesroll.
Som arbetsgivare är vi mån om dig som arbetstagare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta i en stimulerande arbetsmiljö med högt tempo. Du är en bra lagarbetare, men har också förmågan att arbeta självständigt. Du är flexibel, har god organisationsförmåga, är öppen för förändring och utveckling, samt tar ett professionellt ansvar. Vi lägger stor vikt vid att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrundord; professionalism & ansvar, respekt & ödmjukhet och öppenhet & ärlighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I rollen som medicinsk sekreterare ska du
• ha medicinsk sekreterarutbildning, två års utbildning.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet som medicinsk sekreterare och kunskaper i Region Gävleborgs vårdsystem Cosmic.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande under ansökningstidens gång!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/3022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Ljusdal Kontakt
Madeleine Hansback, Vårdenhetschef madeleine.hansback@regiongavleborg.se 073-059 84 50 Jobbnummer
9635984