Medicinsk sekreterare till kvinnosjukvården
Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2025-09-02
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård i Gävle
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Kvinnosjukvården i Gävle består av förlossningsverksamhet, slutenvård och öppenvård. Här jobbar sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, läkare och medicinska sekreterare. Öppenvården innefattar gynekologisk specialistvård, dagsjukvård, cancervård för gynekologisk cancer, abortmottagning, fertilitetsmottagning, ultraljudsmottagning och specialistmödravård.
Inom slutenvården vårdas kvinnor med gynekologiska besvär, gynekologisk cancer och den nyförlösta kvinnan med sitt nyfödda barn.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare har du en nyckelfunktion och är en viktig medarbetare i teamet för att få helheten att fungera. Du hanterar vårddokumentation, registreringar samt andra administrativa uppgifter. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic som nyligen har införts i hela Region Gävleborg. Eftersom systemet är relativt nytt får du här möjlighet att delta i en spännande resa där vi tillsammans utforskar systemets möjligheter och utvecklar nya och effektiva arbetssätt.
De medicinska sekreterarna arbetar antingen mot den obstetriska vården eller den gynonkologiska vården där en av dina arbetsuppgifter blir att stärka upp den gynonkologiska sidan.
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att
• skriva diktat
• medicinskt dokumentera bland annat journalanteckning, brev, remisser och intyg.
Hos oss får du
• vara del av en engagerad arbetsgrupp med ett bra och nära samarbete med övriga professioner
• ett självständigt och varierande arbete med möjlighet att vara med och påverka både verksamheten och ditt arbete
• jobba utifrån ett rotationsschema där möjlighet till hemarbete finns.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som som är serviceinriktad, flexibel och kan arbeta självgående. Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga då arbetet innebär samarbete med flera olika yrkesprofessioner. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.
Som medicinsk sekreterare ska du
• vara utbildad medicinsk sekreterare.
Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/1982". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård Kontakt
Lina Deslot, vårdenhetschef lina.deslot@regiongavleborg.se Jobbnummer
9488771