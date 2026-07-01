Medicinsk sekreterare till Kvinnosjukvård och förlossning, DS
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2026-07-01
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Är du en nyfiken, engagerad och lösningsfokuserad medicinsk sekreterare som trivs i en roll där både noggrannhet och helhetsperspektiv är viktigt? Värdesätter du samarbete, utveckling och möjligheten att göra skillnad varje dag? Då kan du vara den vi söker!
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Du erbjuds även personalparkering till förmånligt pris och subventionerad SL-biljett. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Du blir en del av Administrationen inom verksamhetsområde Kvinnosjukvård och förlossning på Danderyds sjukhus. Verksamhetsområdet omfattar två sektioner - Gynekologi och Obstetrik. Tillsammans har vi i uppdrag att ge verksamheten ett professionellt, effektivt och kvalitativt vårdadministrativt stöd i samarbete med övriga yrkesprofessioner.
Inom administrationen arbetar administratörer, läkaradministratörer och medicinska sekreterare i nära samarbete. Som medicinsk sekreterare arbetar du både inom öppen- och slutenvård. Hos oss präglas arbetsmiljön av en stark teamkänsla, ett gott samarbete över sektionsgränserna och ett genuint engagemang för varandra. Vi hjälper varandra, delar kunskap och utvecklas tillsammans.Om tjänsten
Som medicinsk sekreterare har du en viktig roll i att säkerställa en effektiv och kvalitativ vårdadministration. Vi erbjuder ett stimulerande och varierande arbete med stort eget ansvar, samtidigt som du blir en del av ett team där samarbete är en självklar del av vardagen.
Du kommer att arbeta nära dina kollegor och bidra till att verksamheten fungerar smidigt och patientsäkert.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Utskrift och hantering av vårddokumentation
Diagnos- och åtgärdskodning
Registrering av vårdkontakter och vårdtillfällen
Post- och remisshantering
Vem är du?
Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt och som uppskattar att arbeta tillsammans med andra. Du är flexibel och trivs i en verksamhet där arbetsuppgifter och arbetstempo kan variera. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete.
Vi tror också att du:
Har mycket god kommunikativ förmåga. Är ansvarstagande, strukturerad och organiserad. Har ett öga för detaljer och kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Bidrar till en positiv, professionell och utvecklande arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.KvalifikationerKvalifikationer
Examen som medicinsk sekreterare.
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i medicinsk terminologi.
God datorvana samt erfarenhet av Microsoft Office och Teams.
God förmåga att snabbt sätta dig in i och arbeta i nya digitala system.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Dokumenterad erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare inom både öppen- och slutenvård.
Godkänd grundkurs i sjukdomsklassificering, exempelvis via Emendor eller Vårdinformatik.
Anställningsform
Tillsvidareanställning.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag-fredag.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att lära känna dig och förhoppningsvis välkomna dig som en ny kollega till Administrationen inom Kvinnosjukvård och förlossning på Danderyds sjukhus.
Om verksamheten
Kvinnosjukvård och förlossning är ett av sjukhusets största verksamhetsområden med cirka 600 medarbetare. Vi bedriver akut och specialiserad vård inom både öppen- och slutenvård. Verksamhetsområdet är indelat i sektionerna obstetrik och gynekologi.
Den obstetriska sektionen omfattar förlossning, specialistmödravård med ultraljudsmottagning, antenatalenhet, elektiva snitt och eftervård. Vi är en av Sveriges största förlossningsenheter.
Den gynekologiska sektionen består av en öppenvårdsmottagning, akutmottagning, operationsavdelning och en vårdavdelning. Vi utför benign gynekologi med inriktning mot minimalinvasiv kirurgi. Vi har ett NHV-uppdrag inom avancerad bäckenbottenkirurgi. På vår operationsavdelning utförs såväl planerade som akuta ingrepp, inklusive robotkirurgi.
Vi har ett betydande FoU-uppdrag med utbildning av läkarstudenter, barnmorskestudenter och randande läkare från allmänmedicin och akutmedicin. Vi har en stor klinisk forskningsverksamhet med minst två nyregistrerade doktorander varje år.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Kvinnosjukvård och förlossning, Administrationen Kontakt
vårdenhetschef
Madeleine Tod madeleine.tod@regionstockholm.se 08-12355909 Jobbnummer
9986811