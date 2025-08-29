Medicinsk sekreterare till Kvälls- och helgmottagningen Helsingborg
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2025-08-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Nära vård och hälsa i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Burlöv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ta nästa steg i din karriär som medicinsk sekreterare? Hos oss får du en varierad roll, möjlighet till utveckling och blir en del av ett engagerat team, varmt välkommen till Kvälls- och helgmottagningen i Helsingborg!
Vi söker nu en medicinsk sekreterare som vill arbeta i en dynamisk och viktig verksamhet där vi tillsammans gör skillnad för våra patienter, oavsett tid på dygnet. Här blir du en del av ett öppet och positivt arbetsklimat där samarbete och arbetsglädje står i centrum.
Kvälls- och helgmottagningen samt primärvårdsfilialen är ett gemensamt initiativ från Helsingborgs offentliga och privata vårdcentraler. Verksamheten är belägen i direkt anslutning till akutmottagningen på Helsingborgs lasarett. Syftet är att erbjuda invånarna trygg och tillgänglig vård under kvällar och helger, samt att effektivt kunna triagera patienter till rätt vårdnivå.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare är du ofta den första person patienten möter och en viktig länk i det dagliga arbetet. Rollen innebär främst arbete i receptionen, utskrift av journalanteckningar och akuta remisser, samt viss posthantering. Utöver arbetet på Kvälls- och helgmottagningen kommer du även att arbeta med journaldokumentation för en av de offentliga vårdcentralerna i Helsingborg. För denna kombinerade roll, där du fördelar din arbetstid med cirka 40-50 % på mottagningen och resterande för vårdcentralen, utgår särskilt lönetillägg.
Region Skåne står inför en större digital omställning i form av Skånes Digitala Vårdsystem (SDV), som kommer att ersätta nuvarande journalsystem. Därför ser vi gärna att du är nyfiken, lösningsorienterad och positiv till förändring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration (80 KY-poäng eller 400 YH-poäng), alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i medicinsk terminologi och behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift. Erfarenhet av system som Melior, MedSpeech eller Pasis är meriterande, liksom god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg i din roll, noggrann och har en stark ansvarskänsla. Du trivs i team, delar gärna med dig av dina kunskaper och bidrar till ett gott arbetsklimat där vi tillsammans arbetar för hög kvalitet i vården.
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Mikael Bendz, Verksamhetschef mikaael.bendz@skane.se Jobbnummer
9481785