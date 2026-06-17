Medicinsk sekreterare till Klinisk patologi i Kristianstad
Region Skåne, Medicinsk service / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2026-06-17
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Är du en medicinsk sekreterare som är intresserad av att arbeta på ett patologilaboratorium? Skicka då in din ansökan redan idag!
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik är ett verksamhetsområde inom förvaltningen Medicinsk service, division Labmedicin i Region Skåne och bedriver verksamhet på fyra orter: Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad med en gemensam verksamhetschef. Vi tillhandahåller histopatologisk, cytologisk och molekylärpatologisk service till privatläkare, vårdcentraler, närsjukhus, akutsjukhus och Skånes universitetssjukvård (Sus) samt bistår med specialistkompetens och konsultationsexpertis inom södra sjukvårdsregionen.
Vår enhet består av bland annat medicinska sekreterare, biomedicinska analytiker, undersköterskor och läkare. Vi drivs av viljan att hjälpa patienten och har som mål att tillhandahålla ett kvalitativt svar i rimlig tid. Vi har även fokus på hur vi kan utvecklas och jobbar dagligen med olika typer av förbättringsarbeten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Vi söker nu en medarbetare till vårt sekretariat på Klinisk patologi i Kristianstad för ett vikariat som sträcker sig till och med 30 juni 2027!
Som medicinsk sekreterare innefattar dina arbetsuppgifter bland annat remisshantering, telefonservice samt utskrivning av laboratoriesvar i vårt labdatasystem. Utöver detta kopplas andra ansvarsuppgifter på, beroende av verksamhetens behov. Arbetet sker i samarbete med övriga medarbetare för att nå verksamhetens övergripande mål. Du kommer även att delta i enhetens förbättrings- och utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är medicinsk sekreterare med godkänd utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80 p. KY eller 400 p. YH eller motsvarande läkarsekreterarutbildning. För rollen krävs goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift. Du har även goda kunskaper i medicinsk terminologi.
Som person är du en engagerad, flexibel, serviceinriktad och strukturerad lagspelare. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team tillsammans med dina kollegor. Vi värdesätter även att du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv både lokalt och regionalt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332452". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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290 30 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Medicinsk service Kontakt
Teamledare
Camilla Stihl 044-3091970 Jobbnummer
9968697