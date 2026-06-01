Medicinsk sekreterare till Klinisk fysiologi
Region Sörmland / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-06-01
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Mälarsjukhuset EskilstunaPubliceringsdatum2026-06-01Om företaget
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Sörmland är en länsklinik med verksamhet på länets tre sjukhus. Vi servar både sjukhuskliniker, primärvård och privata aktörer med diagnostik. Vi har en bred verksamhet inom allmän fysiologi, nuklearmedicin och neurofysiologi. Verksamheten bygger på en god samverkan mellan våra fyra enheter. På kliniken arbetar tre medicinska sekreterare i nära samarbete med övriga personalkategorier.Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du länsövergripande med många olika arbetsuppgifter inom remisshantering, tidsbokning, TeleQ, rondförberedelser, skanning, hantering av styrande dokument, fakturahantering mm. Vårt patientadministrativa system är Sectra RIS/PACS för remisshantering, bokning, svarshantering mm.
Arbetet innebär många interna och externa kontakter gällande patient- och andra administrativa ärenden.
Vi har ingen diktatskrivning och det är viktigt att du som söker ser andra arbetsuppgifter som lockande och kompensutvecklande.
Din kompetens
Du ska ha utbildning inom Hälso- och sjukvårdsadministration (KY HSA) 80 p eller motsvarande utbildning till medicinsk sekreterare.
Arbetet kräver goda kunskaper i medicinsk terminologi, svenska språket och telefonvana. Kunskaper inom IT är meriterande. Vi söker dig som kan ha ett helhetsperspektiv, men som också har förmåga att vara noggrann och detaljorienterad.
Att arbeta kundfokuserat med hög servicekänsla ska vara självklart för dig. Arbetet kräver att du ska kunna arbeta självständigt likväl som i grupp. Du ska vara bra på att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid. Arbete dagtid vardagar. Tillträde enligt överenskommelse.
Placering är på Mälarsjukhuset i Eskilstuna
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef AnnSofi Johansson, 016-10 47 01
Ann Larsson, Facklig företrädare
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Klinisk fysiologi och nuklearmedicin!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-06-14.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9940105