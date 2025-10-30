Medicinsk sekreterare till kirurgkliniken, Växjö
2025-10-30
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Kirurgkliniken är en länsövergripande klinik med både planerad och akut kirurgisk verksamhet i Växjö och Ljungby dygnet runt. Vårt uppdrag är att ge patienter snabb och kostnadseffektiv kirurgisk vård med högsta möjliga kvalitet.
Kirurgkliniken i Växjö söker nu en ny kollega till vår grupp av medicinska sekreterare. Det här är en utökning av teamet. Vi ser ett behov av att stärka vår bemanning med ytterligare en medarbetare för att möta framtidens krav och skapa ännu bättre förutsättningar för en välfungerande vård.
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bli del av arbetet på kliniken i helhet. Vi är flera mottagningsteam och två vårdavdelningar med en bred och spännande patientgrupp. Hos oss får du stor frihet att forma din roll och din arbetsdag gällande både ansvarsnivå och variationsrikhet. Vi erbjuder flera sätt att göra en verklig skillnad varje dag för våra patienter.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du nära vårdpersonalen i en familjär och uppskattande miljö, både på mottagningar och vårdavdelningar. Du har daglig kontakt med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och chefer, och är en viktig del i att få den dagliga verksamheten att fungera smidigt. Samtidigt ingår du i ett större sekreterarteam med 24 kollegor, vilket ger både gemenskap och möjlighet till samarbete över enheter och verksamhetsområden.
Exempel på arbetsuppgifter i urval:
* Skriva diktat
* Boka och kalla patienter
* Remisshantering och vårdcontrollerarbete
* Klinikövergripande uppgifter med TeleQ, 1177, Post och dylikt.
* Utveckla och förbättra rutiner och samarbeten
* Stöd till kollegor vid frånvaro och semester
Vi erbjuder dig:
* En viktig roll där ditt arbete är både synligt och uppskattat
* Stor frihet och möjlighet att påverka och utveckla samarbetet inom kliniken
* Individanpassad introduktion och ett ledarskap som bygger på förtroende och självständighet
* En arbetsplats där du får göra skillnad varje dag
* Här blir du en del av ett engagerat team, där din insats verkligen gör skillnad för både kollegor och patienter.
Välkommen till oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har utbildning som medicinsk sekreterare
* Är flexibel, strukturerad och kan arbeta självständigt
* Har erfarenhet av att ta ansvar och arbeta lösningsorienterat
* Har god samarbetsförmåga, servicekänsla och datorvana
Meriterande:
* Erfarenhet inom sjukhusmiljö eller av kirurgisk verksamhet
* Kodningsutbildning
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Detta är ett heltidsjobb.
Region Kronoberg, Sjukhusvård
HR-konsult
Sinead Jacobsson 0470583136
