Medicinsk sekreterare till kirurgkliniken, Sunderbyn/Boden
Region Norrbotten / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-02-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra verklig skillnad i patienternas vård?
Hos oss på Kirurgkliniken får du arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö där din kompetens som medicinsk sekreterare är avgörande för verksamheten. Vi söker nu en engagerad kollega som vill bidra till ett team med stor bredd och variation - här möter vi patienter med besvär från topp till tå, i både akut och elektiv verksamhet. Är du i slutet av din utbildning till vårdadministratör? Tveka inte att söka - här får du en arbetsplats där du får växa och utvecklas varje dag.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Du ska ha kunskaper i Cosmic och det är meriterande om du har erfarenhet från VAS och har diagnosklassificerarutbildning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll är du trygg, stabil och har god självinsikt och kan anpassa dig till situationen. Du har god samarbetsförmåga och värderar och ser nyttan av samarbete med andra. Vidare är du lojal och kan planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt.
Det här får du arbeta med
Hos oss får du en varierad och stimulerande arbetsdag där du är en nyckelperson i det dagliga arbetet på kliniken. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara: Journalskrivning i Cosmic, Post- och remisshantering, Registrering inom standardiserade vårdförlopp (SVF), Övriga administrativa uppgifter kopplade till patientflödet
Det här erbjuder vi dig
• En strukturerad introduktion med upplärning av erfarna och hjälpsamma kollegor
• Ett gott arbetsklimat med nära samarbete mellan sekreterare, vårdpersonal och läkare
• Möjlighet att växa i din roll och bidra till verksamhetens utveckling
• Ett härligt team med 11 medicinska sekreterare som stöttar varandra i det dagliga arbetet
• En plats i Sunderbyn eller Boden
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Denise Ahlqvist denise.ahlqvist@norrbotten.se 0920-28 31 37, 073-038 12 75 Jobbnummer
9738513