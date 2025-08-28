Medicinsk sekreterare till Kirurgimottagningen Högsbo närsjukhus
2025-08-28
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Högsbo närsjukhus erbjuder en spännande arbetsplats där du får möjlighet att arbeta efter nya arbetssätt och där du kommer att vara en viktig del i införandet av nya innovativa arbetsformer för nära vård. Högsbo närsjukhus är ett så kallat smart sjukhus där vi kombinerar innovativa arbetssätt med framtidens IT-stöd för att möjliggöra vård med hög kvalitet med patienten i fokus. På sjukhuset finns dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum med radiologi och provtagning för vuxna och barn. Högsbo närsjukhus är en viktig del i utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet.
Nu söker vi en ny kollega till vårt team på Kirurgi och Öron-näs-halsmottagningen!
Som medicinsk sekreterare har du en koordinerande roll.
Du har en stor bredd på dina arbetsuppgifter och är väl rustad inför framtidens vårdmiljö. Vi söker dig som är nyfiken och som har ett positivt förhållningssätt. Som person är du stabil, har ett gott omdöme samt är strukturerad och skapar effektiva arbetssätt och rutiner. Du är engagerad i ditt arbete, tycker om att ta ansvar och är serviceinriktad och kan ge "det lilla extra". Arbetsbelastningen kan variera vilket ställer krav på flexibilitet, stresstålighet och ett strukturerat arbetssätt. Har du därtill lätt för att samarbeta i grupp, samtidigt som du kan ta eget ansvar, ska du söka till oss.
Du möter våra patienter och deras anhöriga i telefon samt arbetar med bokningar, remisshantering, journalsystem och registreringar. Som medicinsk sekreterare har du en viktig funktion både för patienter, personal och remitterande. Arbetet är varierande och målet är att ge patienter god vård, en bra upplevelse och det bästa bemötandet. Du är noggrann av naturen och gillar att arbeta självständigt i nära samverkan med mottagningens personal. Vår utgångspunkt är att sjukvårdspersonal i största möjliga utsträckning ska ägna sin tid åt patientnära arbete och att medicinska sekreterare ska kunna erbjudas omväxlande och kvalificerade arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare vid kirurgimottagningen och öron-näs-halsmottagningen ingår nedan arbetsuppgifter:
Administrativt arbete inkluderande patient- och diagnosregistrering, bokningar och schemaläggning i ELVIS
Handläggning av in- och utgående remisser i Sälma
Journaldokumentation och journalhantering, såsom t ex scanning
Delta i arbetet med att utveckla rutiner inom vårdadministration
Telefonkontakt med patienter via Telia Ace
Posthantering och administrering i 1177
Du är medicinsk sekreterare och har god datorvana och goda kunskaper i det svenska språket, gärna med erfarenhet från mottagningsverksamhet. Då du kommer att arbeta med många olika professioner, så ser vi att du har lätt för samarbete och är tydlig i din kommunikation. Du är flexibel, gillar utmaningar och kan driva förbättrings- och utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Utbildning som medicinsk sekreterare eller motsvarande.
Mycket goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
God datorvana och erfarenhet av administrativa IT-system.
Meriterande
Goda kunskaper av vårdadministrativa IT-system såsom Melior, ELVIS, Telia Ace samt 1177 samt Sälma.Anställningsvillkor
Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag, med möjlighet att arbeta hemifrån efter överenskommelse med arbetsgivare.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Kirurgi och ortopedi, Kirurgimottagning HN Kontakt
Gunilla Andersson, vårdenhetschef 0700-823547 Jobbnummer
9480068