Medicinsk sekreterare till kirurgi
Region Gävleborg, VO Kirurgi / Administratörsjobb / Hudiksvall Visa alla administratörsjobb i Hudiksvall
2025-10-24
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Kirurgi i Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde kirurgi har ett länsövergripande uppdrag och har mottagning och avdelningar i både Gävle och Hudiksvall.
Kirurgi i Hudiksvall består av en vårdavdelning, kirurgmottagning och endoskopimottagning. Hos oss finns specialister inom urologi, kärl, plastik, övre- och nedre magtarm. Sekreterargruppen är indelad i tre sektioner som består av urologi, övre magtarm/kärl och nedre magtarm/plastik.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• vårddokumentation och registrering i olika vårdsystem
• diagnosklassificering
• kvalitetsregister
• att handleda våra medicinska sekreterarstudenter
• alla i övrigt förekommande sekreteraruppgifter inom både öppen- och slutenvården.
Hos oss får du
• ett givande arbete med eget ansvar
• arbeta i team riktade mot våra specialiteter i ett nära samarbete med övriga personalkategorier
• möjlighet till framtida distansarbete 1 - 2 dagar i veckan
• goda utvecklingsmöjligheter i en utvecklande och trivsam miljö med patienten i fokus.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och trivs i en verksamhet där dagarna kan variera. Du har en problemlösande förmåga och bidrar aktivt till att skapa effektiva och smidiga arbetsflöden. Du har lätt för att samarbeta med andra och är samarbetsinriktad i ditt arbetssätt. Som person är du också serviceinriktad och bemöter både patienter och kollegor med engagemang, professionalitet och ett positivt förhållningssätt.
I rollen som medicinsk sekreterare ska du
• vara utbildad medicinsk sekreterare
• behärska det svenska språket väl i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att dina egenskaper överensstämmer med Region Gävleborgs värdegrund: professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kirurgi Kontakt
Moa Persson, vårdenhetschef moa.persson@regiongavleborg.se 0650-924 24 Jobbnummer
9573555