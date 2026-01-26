Medicinsk sekreterare till Intensiv och postoperativ avdelning Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Är du utbildad medicinsk sekreterare och vill bli en viktig del av vår administrativa enhet? Då kan tjänsten som medicinsk sekreterare hos oss vara helt rätt möjlighet för dig.
Verksamhetsområde intensiv- och perioperativ vård (VO IPV) inom Skånes universitetssjukhus erbjuder anestesi, operationssjukvård, intensivvård och postoperativ vård i Lund. Inom vårt område bedriver vi även smärtbehandlingsverksamhet samt ansvarar för Lunds steriltekniska verksamhet.
Vi arbetar nära både chefer och kollegor i en spännande miljö vilket skapar en god stämning där alla bidrar och alla räknas. Hos oss har du inflytande, en stor variation i arbetsuppgifterna och goda möjligheter att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor som generöst delar med sig av sin kunskap.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter riktas mot IVA-Postop och detta gör du tillsammans med ytterligare en av våra medicinska sekreterare. Det kommer också att finnas arbetsuppgifter inom övriga administrativa enheten och övrig mottagningsverksamhet som du kommer att vara delaktig i eller ansvara för.
Hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete där du som medarbetare får ta stort eget ansvar och har fina möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll. Vi strävar ständigt efter att förbättra och utveckla vår verksamhet, där vi välkomnar din kunskap, dina idéer och din erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration, 80p KY eller 400p YH alternativt motsvarande godkänd medicinsk sekreterarutbildning. Du har goda kunskaper inom medicinsk terminologi och behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Meriterande om du tidigare jobbat i Melior, MedSpeech, Orbit och Pasis och även gjort detta på mottagningsenheter samt har DRG-utbildning.
Personliga egenskaper som värderas högt är att du har sinne för service, har integritet och förstår vikten av att hantera information på ett professionellt sätt. Som person arbetar du strukturerat och kan prioritera arbetsuppgifter när det behövs. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
