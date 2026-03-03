Medicinsk sekreterare till hudmottagningen, vikariat
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
Nu söker vi dig som är intresserad av ett självständigt och omväxlande arbete som medicinsk sekreterare på hudmottagningen.
I din roll som medicinsk sekreterare arbetar du med att organisera och skapa struktur utifrån verksamhetens behov. Du som medicinsk sekreterare samarbetar med många kollegor på mottagningen och har en nyckelfunktion gällande administration. Hos oss är det viktigt att arbeta med en helhetssyn för att säkerställa patientens vårdförlopp.
Tjänsten är ett vikariat som beräknad pågå från 2026-05-01 till 2026-12-31 eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag-fredag.
I huvudarbetsuppgifterna ingår:
att arbeta med dokumentation i form av journaler, brev/intyg och bevakning av provsvar
att arbeta med sjukdomsklassifikation
att hantera inkommande telefonsamtal
registrera remisser
Vi erbjuder
ett omväxlande, roligt och utmanande arbete tillsammans med en trevlig arbetsgrupp på 8 personer som är medicinska sekreterare och vårdadministrativa assistenter
möjlighet till distansarbete hemifrån någon dag/vecka
kompetensutveckling och utbildningar utifrån dina och verksamhetens behov
kompetensutveckling och utbildningar utifrån dina och verksamhetens behov
en trygg och säker introduktion/bredvidgång
Hudverksamheten finns i Borås och Skene. Hos oss arbetar allmänsjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, administrativa assistenter och läkare. Vi är en vårdenhetschef och en läkarchef. Totalt är vi runt 35 medarbetare. Profil
Vi söker dig som har YH- utbildning som medicinsk sekreterare eller motsvarande högskoleutbildning och är intresserad av ett omväxlande arbete där du får och vill vara med och utveckla verksamheten. Det är ett krav att du har goda kunskaper i svenska och engelska och meriterande om du har kunskap i SÄS patientadministrativa system Melior och Elvis.
Som person är du serviceinriktad, flexibel och har god kommunikationsförmåga. Det är också viktigt att du kan arbeta strukturerat och noggrant. Vidare är du van och har god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bifoga gärna utbildningsbevis och välkommen med din ansökan. Vi kan komma att ha löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
