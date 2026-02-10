Medicinsk Sekreterare Till Hudläkarteamet
Specialistvård i Halmstad AB / Administratörsjobb / Halmstad Visa alla administratörsjobb i Halmstad
2026-02-10
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialistvård i Halmstad AB i Halmstad
Vill Du bli en viktig del Av HUDLÄKARTEAMETS Hudmottagning.
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare.
HUDLÄKARTEAMETS Hudmottagning är ansluten till Region Halland och ingår i vårdvalet. Vi erbjuder också vård för patienter som har en privatsjukförsäkring eller betalar sin vård själv.
Du kommer att vara en del av hudmottagningens nav och ett av våra ansikten utåt. Under kontorstid arbetar du administrativt i en omväxlande, händelserik och stimulerande miljö. I dina arbetsuppgifter ingår bl a receptions arbete, kassa hantering, telefonservice, tid bokning, remisshantering, registreringar och journalskrivning samt redovisning av kvalitetsregister och statistik.
Du har tidigare arbetat på en hudmottagning eller annan specialistmottagning och trivs med att ha datorn som arbetsredskap. Du är noggrann, talar och skriver korrekt svenska samt vill verka i en miljö där du arbetar vård centrerat med bemötandefrågor (kunskap i Cosmic är mediterande).
Du är professionell och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Dina arbetsuppgifter ställer krav på flexibilitet, stresstålighet och ett strukturerat arbetssätt samt en hög servicegrad. Du har lätt för att kommunicera, samarbeta och kan ta egna initiativ. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstid. Hudläkarteamet har öppet
månda - fredag, kl 08.00 - 17.00.
Anställning. Vi söker dig som vill arbeta deltid och erbjuder en tillsvidaretjänst (inleder med provanställning 6 månader) eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Krav. Utbildad medicinsk sekreterare.
Meriterande. Erfarenhet av arbete vid en hudmottagning eller annan specialistmottagning och kunskap i journalsystemet Cosmic.
Intresserad. Vi ser gärna att du börjar 1 April och tjänstgöringsgraden vi söker är 50-60%. Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, Vi ser fram emot att höra av från dig!
Ange följande referens när du ansöker: Medicinsk sekreterare till Hudläkarteamet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: margareta.craciun@hudlakarteamet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medicinsk sekreterare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Specialistvård i Halmstad AB
(org.nr 556982-1654)
Kyrkogatan 1 (visa karta
)
302 43 HALMSTAD Kontakt
klinikchef
Margareta Ceke-Craciun Margareta.craciun@hudlakarteamet.se Jobbnummer
9732927