Medicinsk sekreterare till Hjärtsjukvården, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2025-09-15
Välkommen att söka tjänst som medicinsk sekreterare inom Hjärtsjukvården.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare. Även du som just nu studerar ditt sista år som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör är varmt välkommen att söka tjänsterna. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad och har god samarbetsförmåga.
Det här får du arbeta med
Hjärtsjukvården är en länsspecialitet, där verksamhet sker på Hjärtmottagning, Pacemakermottagning, PCIlab, Hjärtintensiven, Hjärtvårdavdelning och Fysiologilab. Som medicinsk sekreterare är du en del av ett team med 4 kollegor. Arbetet är tydligt strukturerat med varierande administrativa arbetsuppgifter som medicinsk dokumentation, diagnoskodning, journalhantering och posthantering.
Det här erbjuder vi dig
• Möjlighet till distansarbete
• Möjlighet att påverka dina arbetstider under dagtid
• Välanpassad fysisk arbetsmiljö efter dina behov, tex möjlighet till varierande arbetsställning för att hantera belastning, ljuddämpade hörlurar och god belysning.
• Trevliga kollegor, omtänksam stämning
• Strukturerad introduktion med handledare och med stödmaterial i en egen handbok utformad efter hjärtsjukvårdens rutiner.
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder två tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vision
Dan-Christer Nilsson dan-christer.nilsson@norrbotten.se Jobbnummer
9508731