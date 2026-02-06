Medicinsk sekreterare till Hjärtmottagningen i Ystad
2026-02-06
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i ett verksamhetsområde med engagerade och kunniga kollegor? Är du dessutom utbildad medicinsk sekreterare? Då kan det vara just dig vi söker!
Lasarettet i Ystad är det lilla akutsjukhuset med stor känsla av öppenhet och gemenskap. Här präglas arbetet av korta kontaktvägar och en närhet till ledarskapet. Då vi har förmånen att inte vara ett alltför stort sjukhus har vi möjlighet att vi skapa nära och gränsöverskridande samarbeten mellan olika avdelningar och verksamheter.
Verksamhetsområde (VO) akut och medicin vid Lasarettet i Ystad utmärks av en bred kompetens, där ett stort fokus ligger på utvecklingsfrågor och nära samarbete mellan olika yrkesgrupper.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Vi söker en medicinsk sekreterare och letar efter dig som vill bli en del av vår arbetsgrupp! Vi erbjuder dig som medicinsk sekreterare ett varierande och utvecklande arbete i ett gott arbetsklimat.
Huvuddelen av din tjänst kommer vara förlagt på Hjärtmottagningen, placering på andra enheter inom verksamhetsområdet kan vara aktuellt utifrån verksamhetens behov.
I rollen som medicinsk sekreterare kommer du bland annat att arbeta med telefonservice, kvalitetssäkring, journalskrivning, tidsbokning, remisshantering, 1177 samt besöks- och diagnosregistrering. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har godkänd utbildning inom Hälso- och sjukvårdsadministration 80p KY eller 400p YH eller motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du som söker har goda språkkunskaper i svenska, såväl i tal som skrift och i medicinsk terminologi. Har du kunskap i journalsystemet Melior samt PASiS och tidigare arbetslivserfarenhet som medicinsk sekreterare ses det som meriterande för tjänsten.
Du som söker är serviceinriktad och har en förmåga att sätta våra patienters behov i centrum. Vidare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt, har ett professionellt bemötande samt är noggrann och kvalitetsmedveten. Slutligen hoppas vi att du, precis som oss, vill bidra med en positiv inställning för att skapa en trivsam arbetsplats. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
