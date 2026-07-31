Medicinsk sekreterare till Hjärtavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-31
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Är du intresserad av en roll där du som medicinsk sekreterare är navet i det administrativa ansvaret och arbetar i nära samarbete med all övrig personal på avdelningen? Här har du helhetsperspektivet över flödet på arbetsplatsen och är delaktig i de processer som drivs inom verksamheten. Låter det intressant för dig?
På hjärtavdelningen i Malmö arbetar vi med tre medicinska flöden; arytmi, hjärtsvikt- och klaff och kranskärl. Vårdavdelningen har 30 vårdplatser. Här bedrivs både akut och elektiv vård, med snabba vårdtider och högt tempo. Till vårdavdelningen hör koronarangiografi-/PCI-labb och pacemakerverksamhet samt viss mottagningsverksamhet. Enheten har också ett omfattande samarbete med thoraxintensivvård, akutvårdsavdelning och övriga hjärtenheter i Region Skåne.
Som medarbetare hos oss har du stort utrymme att påverka och tycka till om rutiner och arbetssätt. Du samarbetar med alla personalkategorier såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, läkare, undersköterskor och biomedicinska analytiker för att tillsammans ge våra patienter bästa möjliga upplevelse av vården.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Hjärtavdelningen i Malmö har nu en unik möjlighet att erbjuda en tjänst som medicinsk sekreterare med ett spännande samordnaruppdrag utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna. Här får du en varierad och utvecklande roll där du får använda och vidareutveckla din administrativa kompetens samtidigt som du bidrar till verksamhetens utveckling.
I nära samarbete med enhetschef och kollegor samordnar du den dagliga verksamheten genom planering av bemanning, koordinering av administrativa processer och utveckling av gemensamma arbetssätt. Du fungerar som ett administrativt nav i verksamheten och har en viktig roll i att skapa struktur, främja god kommunikation och bidra till hög kvalitet i vårt arbete. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete där du har ett stort eget ansvar. Du samordnar den administrativa processen kring våra inneliggande patienter genom att bland annat hantera in- och utskrivningar, skriva journaler och remisser, beställa transporter, tolkar och journalkopior samt ansvara för telefonservice.
Tjänsten har ett unikt upplägg där du växlar mellan ett avdelningsansvar med fysisk närvaro på avdelningen och administrativa arbetsdagar då du arbetar med dina ansvarsområden. Som en av våra medicinska sekreterare uttrycker det: "Man behöver inte byta jobb för att få omväxling, det räcker att jobba här."
Den administrativa verksamheten är organiserad i två inriktningar: arytmi samt hjärtsvikt och klaffsjukdom respektive kranskärlssjukdom. Inom din inriktning får du ett eller flera egna ansvarsområden där du bidrar till utveckling och kvalitet i verksamheten. Medicinska sekreterargruppen har en hög administrativ kompetens och arbetar aktivt med registrering, diagnosklassificering och kvalitetsuppföljning. Här erbjuder vi dig stora möjligheter till utveckling!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som alltid sätter patientens behov i centrum och som har ett genuint intresse för människor. Då du har en central roll på avdelningen krävs att du trivs med en koordinerande position och att du är bra på att bilda dig en helhetsbild av verksamheten. För oss är det viktigt att du ser möjligheter, är flexibel och positiv. Du uppskattar såväl självständigt arbete som att arbeta i grupp, är noggrann och ansvarsfull. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
De formella kraven är att du har utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80 p (KY) eller 400 p (YH) alternativt motsvarande medicinsk sekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i svenska språket och i medicinsk terminologi. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Melior, MedSpeech, PASiS samt Sectra/PACS. Vi ser gärna att du har utbildning i primär klassificering och/eller erfarenhet av att granska epikriser samt klassificera diagnoser och åtgärder.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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214 28 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Tf Enhetschef
Anna Christensen anna.u.christensen@skane.se 040338536 Jobbnummer
10017110