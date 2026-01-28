Medicinsk sekreterare till Hematologimottagning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-01-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta på en mottagning med engagerade och kunniga kollegor? Är du dessutom utbildad medicinsk sekreterare? Då kan det vara just dig vi söker!
Hematologimottagningen ingår i verksamhetsområde (VO) specialiserad medicin 1. Mottagningen är placerad på plan 4 i huvudbyggnaden på Helsingborgs lasarett. Hit kommer patienter för att undersökas och behandlas för sjukdomar i blodet, benmärgen eller lymfkörtlarna. Det kan vara sjukdomar såsom lymfom, myelom och leukemi. På mottagningen arbetar flera olika yrkesprofessioner och vårt team består idag av sex sjuksköterskor, två undersköterskor samt två medicinska sekreterare. Våra läkare arbetar både på mottagningen och på vår hematologiavdelning. Tillsammans arbetar vi för att ge våra patienter bästa möjliga vård!Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Vi söker en medicinsk sekreterare och letar efter dig som vill bli en del av vår mottagning! Vi erbjuder dig som medicinsk sekreterare ett varierande och utvecklande arbete i ett gott arbetsklimat.
I rollen som medicinsk sekreterare kommer du bland annat att arbeta med telefonservice, kvalitetssäkring, journalskrivning, tidsbokning, remisshantering, 1177 samt besöks- och diagnosregistrering. Vidare ingår det att ansvara för posthanteringen. I arbetet ingår även hantering av standardiserade vårdförlopp.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har godkänd utbildning inom Hälso- och sjukvårdsadministration 80p KY eller 400p YH eller motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du som söker har goda språkkunskaper i svenska, såväl i tal som skrift och i medicinsk terminologi. Har du kunskap i journalsystemet Melior samt PASiS och tidigare arbetslivserfarenhet som medicinsk sekreterare ses det som meriterande för tjänsten.
Du som söker är serviceinriktad och har en förmåga att sätta våra patienters behov i centrum. Vidare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt, har ett professionellt bemötande samt är noggrann och kvalitetsmedveten. Slutligen hoppas vi att du, precis som oss, vill bidra med en positiv inställning för att skapa en trivsam arbetsplats. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302586". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Mia Eriksson, Enhetschef 042-406 26 72 Jobbnummer
9709417