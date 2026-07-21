Medicinsk sekreterare till heldygnsvården, Norra Stockholms psykiatri
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2026-07-21
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Beskrivning
Vi söker nu en medicinsk sekreterare på heltid till heldygnsvården på Norra Stockholms psykiatri. Heldygnsvården på Norra Stockholms psykiatri omfattar 9 vårdavdelningar (varav 5 avdelningar hör till Norra Stockholms Psykiatri och 5 avdelningar hör till Psykosvård Stockholm) för vuxna patienter med behov av psykiatrisk dygnetruntvård. Kliniken är centralt belägen på S:t Görans sjukhusområde på Kungsholmen.Dina arbetsuppgifter
Som sekreterare på Mobila akutenheten (slutenvården) jobbar du mot samtliga klinikens heldygnsvårdsavdelningar med journalskrivande och LPT-bevakning. Det innebär att du har daglig kontakt med avdelningarnas läkare och med förvaltningsrätten. Du kommer att vara del i en central sekreterargrupp som jobbar mot samtliga avdelningar. LPT-bevakningen, som är en stor del av arbetet som medicinsk sekreterare på heldygnsvården, innebär att du håller koll på vilka datum som patientens LPT-vård löper ut, samt ser till att förvaltningsrätten får in ansökningar om förlängning i rätt tid. Detta är ett arbete som kräver stresstålighet, noggrannhet och intresse för detaljer.Kvalifikationer
Du som söker har utbildning som medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av journalsystemet Take Care. Du har goda kunskaper i medicinsk terminologi och det är meriterande med erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare inom psykiatrisk sjukvård. Det mesta av arbetet sker i olika dataprogram, goda IT-kunskaper förutsätts därför. Vi söker också dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom ett viktigt fält, nämligen LPT-bevakningen, snarare än att ha flera olika arbetsuppgifter.
Som person är du serviceinriktad och stresstålig i ditt arbete. Du är också flexibel, har god samarbetsförmåga och kan anpassa ditt arbete efter varierande behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Heltid, dagtid, 39,5 tim/vecka.
Tillsvidareanställning på akutsektionen.
Dina förmåner hos oss är:
• Flextid
• Individuell lönesättning
• Friskvårdsbidrag 5000kr/år
• Fri sjukvård inom öppenvård
• Rabatterat SL kort
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde Kontakt
Ola Tellner, Vision 08-12340481 Jobbnummer
10007864