Medicinsk sekreterare till Hälsocentralen i Granlo, Sundsvall
Region Västernorrland / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-02-23
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du arbeta på en enhet där du utvecklas i en stimulerande och omväxlande miljö tillsammans med erfarna kollegor? Välkommen att jobba hos oss på Granlo HC! I takt med att verksamheten växer förstärker vi nu vårt team och söker flera nya kollegor inom olika yrkeskategorier.
Vår hälsocentral ansvarar för att ge nära, tillgänglig och kvalitetssäkrad primärvård till cirka 12 000 listade patienter. Vi erbjuder både akuta och planerade besök, digitala kontakter, kronikervård och hälsofrämjande arbete. Vi är ett sammansvetsat och stabilt team med flera professioner - medicinska sekreterare, sjuksköterskor, läkare, rehab och psykosocialt team. Samarbete, ansvarstagande och gott bemötande präglar gruppen.
Vi söker nu en Medicinsk sekreterare till Hälsocentralen i Granlo. Tjänsten avser ett vikariat under 6 månader på heltid med tillträde 2026-05-01. Det finns eventuell möjlighet till förlängning.
Medicinsk sekreterare till Hälsocentralen i Granlo, SundsvallPubliceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Du är en central del av vår vårdprocess. Rollen säkerställer korrekt och snabb dokumentation, effektiva administrativa flöden och god service till patienter och personal. Genom detta bidrar du direkt till verksamhetens kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet.
Som medicinsk sekreterare kommer du bland annat arbeta med:
Journalskrivning och dokumentation
Kalla patienter och hantera kallelser
Ta emot och hantera inkommande post och remisser
Arbete i reception: patientkontakt, registrering och service
Administrera intyg, listningar och övriga vårdrelaterade ärenden
Stödja verksamheten i administrativa rutiner och flöden
Hantera statistik, kvalitet och uppföljning vid behov
Samverka med övriga yrkesgrupper för att säkerställa goda patientflöden
Vi erbjuder en tydlig och anpassad introduktion med handledning av erfaren kollega, genomgång av rutiner, journalsystem och arbetsflöden. Introduktionen planeras så att du får en trygg start och successivt tar ansvar i takt med din trygghet.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad medicinsk sekreterare
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Helhetssyn
Omdöme
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Anna Remnehag +4660184958 Jobbnummer
9757486