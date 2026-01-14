Medicinsk sekreterare till Hagalund och Solna Centrum Vårdcentral, vikariat
Vi söker en ny kollega till våra mottagningar Hagalund vårdcentral och Solna Centrum Vårdcentral!
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vår ambition är att ge god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet.
Solna Centrum vårdcentral och Hagalund vårdcentral är två verksamheter inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som är en av Sveriges största vårdgivare. Våra medarbetare gör skillnad nu och i framtiden.
Hagalund och Solna Centrum vårdcentral har ett nära samarbete med delad ledning och ett gemensamt psykosocialt team samt gemensam hemsjukvård.
Vi finns i ett område med blandad patientgrupp och båda vårdcentralerna har närhet till kollektivtrafik, butiker och restauranger.
Du kan läsa mer om oss på Hagalund vårdcentral och Solna centrum vårdcentral
Vi erbjuder en arbetsplats med goda arbetsvillkor, individanpassad inskolning, digitala besök, trevlig personalgrupp med mycket arbetsglädje och engagemang. Vi erbjuder även generöst friskvårds bidrag, möjlighet till fortbildning, fri sjukvård och extra ersättning vid föräldraledighet.
Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
I tjänsten förväntas du bemanna receptionen på Hagalund vårdcentral deltid. Resterande tid utgörs av sedvanligt administrativt arbete som sekreterare och lokal system administratör. Du har ett övergripande administrativt ansvar för mottagningen då du hanterar bland annat inkomna remisser, personal behörigheter, viss fakturering och löneadministration. Du bidrar till verksamhetsutvecklingen och utformar och reviderar lokala rutiner i enlighet med gällande riktlinjer.
I arbetet ingår att kontinuerligt se över behörigheter i olika system samt att aktualisera information i patient broschyrer, på hemsidan med mera.
Vid behov kan arbetet innebära journalskrivning, av- och ombokning av patienter, ta emot och handlägga inkommande samtal via telefonsystemet TeleQ.
Allt eftersom mottagningens administration utvecklas kan arbetsuppgifterna anpassas och förnyas.Kvalifikationer
Examen från utbildning till medicinsk sekreterare är ett krav. Du har god datorvana och har lätt för att hantera nya digitala system och lösningar. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt goda kunskaper i medicinsk terminologi.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare inom primärvård samt vana att arbeta i TakeCare (journalstystem), Heroma (personaladministration) och Platina (dokumenthanteringssystem).
Anställningsform:
Vikariatsanställning. Heltid 100%, deltid kan eventuellt diskuteras. God möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Som person är du effektiv och noggrann. Du är trygg i din roll och kan självständigt strukturera dina arbetsuppgifter utefter verksamhetens behov. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat och ett gott bemötande av patienter. Du tar gärna initiativ och bidrar till utveckling och förbättring av administrativa processer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
