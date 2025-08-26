Medicinsk sekreterare till Gynekologisk mottagning, Sundsvall
Region Västernorrland / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2025-08-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Område Kvinnosjukvård bedriver verksamhet vid alla länets sjukhus. Där ingår förlossningsvård, gynekologisk öppenvårdsmottagning, gynekologiska operationer, kontinensmottagning, ultraljudsmottagning samt utbildning och forskning. Gynekologiska mottagningen i Sundsvall har 24 medarbetare och cirka 10.000 besökare/år. På den gynekologiska mottagningen arbetar läkare, medicinska sekreterare, barnmorskor, uroterapeut och undersköterskor.
Nu söker vi en medicinsk sekreterare till gynekologiska mottagningen i Sundsvall. I din roll som medicinsk sekreterare hos oss på gynekologiska mottagningen blir du en viktig del av vår verksamhet. Vi erbjuder dig ett varierande arbete i nära samarbete med läkare, barnmorskor och övrig personal med syfte att skapa goda förutsättningar för att det dagliga arbetet ska fungera så effektivt som möjligt.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast.
Medicinsk sekreterare till Gynekologisk mottagning, SundsvallPubliceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär patientadministration, diktatskrivning och remisshantering. Du stödjer läkare och sjuksköterskor i det dagliga arbetet samt bidrar med att utveckla rutiner och arbeta mot uppställda mål för enheten. Arbetet är varierande och kan förändras över tid beroende på verksamhetens behov.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en cosmicutbildning
Har en utbildning i medspeech
Har 2 års arbetslivserfarenhet som medicinsk sekreterare
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har en utbildning i obstetrix
Har utbildning inom diagnosklassificering
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Initiativtagande
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Nina Andersson +4660181519 Jobbnummer
9476993