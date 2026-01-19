Medicinsk sekreterare till Gottsunda vårdcentral, vikariat
Region Uppsala / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
Gottsunda vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du bli vår nya sekreterarkollega?
En av våra medarbetare kommer att gå på föräldraledighet därför erbjuder vi nu ett vikariat på 80% under ett år med tillträde enligt överenskommelse, med eventuell möjlighet till förlängning.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Ditt uppdrag
Hos oss har du alla de grundläggande arbetsuppgifter som ingår i rollen som medicinsk sekreterare på en vårdcentral. Du förväntas arbeta delvis i kassa/reception där du möter våra patienter och är vårt ansikte utåt, bemanna vår administrativa telefonlinje, sedvanlig diktatskrivning samt tillsammans med kollegorna ansvara för övrig administration. Sekreterargruppen har även andra uppgifter såsom IT-stöd, ansvar för fakturahantering, viss schemaläggning och heromastöd. Här kommer du vara en viktig del av ett välfungerande team som har lång erfarenhet och ett gott samarbetsklimat. Din arbetstid kommer förläggas mellan klockan 07 till 17 enligt varierande schema.
Att arbeta inom Nära Vård och Hälsa som medicinsk sekreterare innebär att du ingår i en samordning, där ett samarbete mellan vårdcentralerna finns gällande diktatutskrifter vilket betyder att du vid behov skriver diktat åt annan vårdcentral.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare, har du erfarenhet av arbete inom primärvården samt Heroma är det meriterande. Hos oss är dagarna oftast varierande och du kommer arbeta både enskilt och tillsammans med övriga sekreterare och vårdpersonal. Din förmåga till flexibilitet är en viktig del i arbetet då du i rollen behöver kunna växla mellan arbetsuppgifter under veckan och dagen utefter de behov som verksamheten ställer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten och ser att du som söker är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad. För denna roll är det viktigt att du trivs i rollen att ge service och möta människor med olika bakgrund och behov. Vi ser att det är meriterande om talar fler språk utöver svenska och engelska.
Vår verksamhet
Gottsunda vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa och finns i nybyggda lokaler i Gottsunda centrum, i sydvästra delen av Uppsala. Vi har cirka 14 000 listade patienter och ungefär 70 medarbetare. Vår verksamhet är bred och alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade; husläkarmottagning, SÄBO, BVC, MVC, Familjecentral och Ungdomsmottagning. Många av våra patienter kommer från andra länder och andra kulturer, vilket vi tycker gör arbetet hos oss extra omväxlande och intressant. Vårdcentralen värderar tillgänglighet, långsiktighet och kontinuitet. Vi har ett gott samarbete professionerna mellan och hjälps åt i vardagen med stort och smått. Hos oss blir du välkomnad till en arbetsplats med värme, omtanke och arbetsstolthet.
Vill du veta mer?
För mer information om arbetet och verksamheten är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Malin Lindström på telefon: 018-617 70 69 eller e-post: malin.h.lindstrom@regionuppsala.se
Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel på telefonnummer: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-01-19Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga meritförteckning och andra relevanta bilagor som styrker din utbildning och erfarenhet. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
751 85 UPPSALA Arbetsplats
