Medicinsk sekreterare till Gävle Strand Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-01-13
Gävle Strand Din hälsocentral finns i det fina Tullhuset tillsammans med flera andra av Region Gävleborgs verksamheter. Vi är cirka 30 medarbetare på hälsocentralen och har drygt 8 300 listade patienter. Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. Vi ansvarar även för ett av kommunens vård- och omsorgsboenden.
Verksamheten ska bli en del av Region Gävleborg Din Hälsocentral AB, bolaget för de offentligt drivna hälso- och barnavårdscentralerna i Gävleborg. Övergången sker 1 februari 2026. Tillsammans vill vi utveckla och forma primärvården, och skapa en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare till oss för ett vikariat med goda chanser till en förlängning och eventuell tillsvidareanställning hos oss. Det finns stora möjligheter för arbete på distans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att ha en varierad och viktig roll där du upprätthåller en effektiv och kvalitativ administrativ verksamhet som skapar bästa möjliga förutsättningar för patienterna och vårdpersonalen.
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• vårddokumentation
• registrering i vårdsystem
• receptionistarbete vid behov.
Hos oss får du
• ett självständigt och varierat arbete i en stimulerande arbetsmiljö
• en positiv och utvecklande arbetsplats med stort patientfokus
• arbeta i trygg arbetsgrupp där vår styrka ligger i det goda och nära samarbetet.
För att vara framgångsrik i rollen som medicinsk sekreterare behöver du vara kommunikativ, flexibel och lyhörd. Vi söker dig som är engagerad, noggrann och trivs med att arbeta i team.
I rollen som medicinsk sekreterare ska du
• vara utbildad medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare
• ha god kunskap i svenska språket, både i tal och i skrift
• ha god datorvana.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av vårat vårdadministrativa system Cosmic. Tidigare erfarenhet av att ha arbetat som medicinsk sekreterare är också meriterande.
Vi lägger stor vikt vid att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:
• Professionalism & ansvar.
• Respekt & ödmjukhet.
• Öppenhet & ärlighet.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
