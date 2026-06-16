Medicinsk sekreterare till forskningsprojekt 'Gott Åldrande i Skåne'
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Administratörsjobb / Eslöv Visa alla administratörsjobb i Eslöv
2026-06-16
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Vill du utvecklas i din yrkesroll med härliga kollegor i ett stimulerande arbetsklimat? Då ska du passa på att söka dig till oss!
Avdelning FoUUI geriatrik tillhör Skånes universitetssjukhus (Sus) centrala administrativa stödfunktioner. På enheten bedrivs olika utvecklingsprojekt samt forskning.
Vår största forskningsenhet är GÅS (Gott Åldrande i Skåne) som är en stor studie där slumpmässigt randomiserade forsknings deltagare i åldern 60 år och uppåt följs under en lång tid. GÅS har utöver det Mobila Teamet som omfattar Hässleholm, Ystad och Eslöv även ett team i Malmö.
Här kan du läsa mer om projektet: www.geriatrik.lu.se/gott-aldrande-i-skane
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vi söker en medicinsk sekreterare och viktig pusselbit till vårt mobila forskningsteam. Teamet består utöver medicinsk sekreterare av sjuksköterska, undersköterska, testledare och läkare. Utöver dessa professioner har enheten ett stort antal forskare som forskar på det underlag som teamen närmast forskningsdeltagarna får in.
Som medicinsk sekreterare har du en drivande roll som spindeln i nätet där många arbetsuppgifter skiljer sig avsevärt från en traditionell sekreterartjänst. Du jobbar till liten del i systemen Melior och Pasis. Stor del av arbetet utgörs av andra administrativa arbetsuppgifter. En viktig del är att via telefon prata med forskningsdeltagare för att motivera dem att delta och komma till mottagningen.
I det mobila teamet alternerar arbetet mellan Hässleholm, Ystad och Eslöv. Hur lång period man är på varje ort varierar mellan cirka 6 månader till 2 år. För att det skall fungerar med pendling är det därför en fördel att bo i någon ort med närhet till bra tågförbindelser. Arbetsgivaren står för resekostnad och delar av restiden men man bör vara beredd på bitvis lång restid.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har godkänd utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80 p KY eller 400 p YH alternativt läkarsekreterarutbildning. För tjänsten krävs goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt goda kunskaper i medicinsk terminologi. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete och gärna arbete inom forskning. Har du vana av arbete i Officepaket, Pasis, Raindance marknadsplats är även det meriterande.
Som person är du positiv, initiativtagande och noggrann i ditt arbete. Vi ser att du är flexibel och har god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter när tempot varierar. Du kan även anpassa ditt arbetssätt när omständigheterna så kräver. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tycker du detta låter som en spännande utmaning? Vi ser fram emot att lära känna dig! Välkommen med din ansökan redan idag! I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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123 45 ESLÖV Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Zinka Tucek, tf enhetschef zinka.tucek@skane.se 040338206 Jobbnummer
9966743