Medicinsk sekreterare till Farstamottagningen, Sachsska
2025-09-25
Vi söker en medicinsk sekreterare till vår trivsamma mottagning i Farsta centrum.
Vi är en arbetsplats med stark företagskultur som kännetecknas av högt i tak, hög kompetens, rak kommunikation och ett prestigelöst samarbete mellan alla yrkeskategorier. Vår strävan är att ständigt utveckla arbetet genom en öppen och ömsesidig dialog.
Farstamottagningen är en del av Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, som erbjuder akut- och specialiserad vård för barn och ungdomar 0-17 år. Vi är en högspecialiserad öppenvårdsmottagning med sjukhusnära samarbete, som bedriver dagverksamhet 08.00-16.30. Vi söker dig som vill vara en del i vårt team och fortsätta utveckla mottagningen framåt.
Arbetsbeskrivning
Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör är du en viktig del av verksamheten och arbetar i nära samarbete med bland annat läkare, omvårdnadspersonal och medicinska sekreterare. Du kommer även att arbeta självständigt med varierande arbetsuppgifter som journaldokumentation, remisshantering och DRG-registrering i journalsystemet TakeCare.
Vi vill också att du hjälper oss med att utveckla våra administrativa rutiner, vilket gör att arbetet passar dig som tycker om att ta initiativ, planera och organisera. Som en del av vårt team kommer du att ha ett nära samarbete med övriga medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där det är viktigt att du är flexibel, självständig och inte rädd för att ta egna initiativ. Vi ser även att du har ett positivt engagemang och arbetar utifrån att patienten är i fokus. Du är en person med gott bemötande gentemot patienter och kollegor. Du är en person som bidrar och drivs av utvecklings-och förbättringsarbete.Kompetenser
Formell utbildning som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Goda kunskaper i svenska språket, även medicinsk terminologi.
Vi söker även en person med erfarenhet av journal och remisshantering samt DRF-klassificering och kodning.
Meriterande
Det är även meriterande om du har en genomfört en grundkurs i sjukdomsklassificering för medicinska sekreterare (Emendor).
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset kan komma att tillämpa kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Tillsvidareanställning, på hel- eller deltid baserat på dina önskemål och tillträde enligt överenskommelse.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta enhetschef och barnläkare Charlotta Flodström, charlotta.flodstrom@regionstockholm.se
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
