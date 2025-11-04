Medicinsk sekreterare till enhet sekreterare medicin
2025-11-04
Vi är en arbetsgrupp med 20 ordinarie medicinska sekreterare och några vikarier som bemannar och stöttar flera enheter inom Region Gävleborg. Vårt verksamhetsområde täcker akuten, internmedicin, kardiologi och paramedicin.
Enheten sekreterare medicin i Hudiksvall består av 14 medicinska sekreterare som arbetar för verksamhetsområdena internmedicin, kardiologi och paramedicin.
Nu har du som är medicinsk sekreterare möjlighet att jobba hos oss i Region Gävleborg, en arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Publiceringsdatum2025-11-04
Som en del av vårt team kommer du att få värdefull erfarenhet i en stimulerande arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att säkerställa en effektiv och kvalitativ vårddokumentation. Vi har ett pågående arbete i länet med att växla över administrativa arbetsuppgifter från andra yrkeskategorier till verksamhetsområdet sekreterare medicin.
Som medicinsk sekreterare kommer du bland annat att arbeta med
• vårddokumentation och registrering
• diagnos- och åtgärdskodning
• kvalitetsarbete med bevakning att registrering sker i våra olika system
• manuell som digital post- och remisshantering, samt förberedelse för scanning
• sedvanliga förekommande arbetsuppgifter som medicinsk sekreterare.
Hos oss får du
• ett stimulerande och varierande arbete där du varje dag bidrar till en ökad patientsäkerhet i vården
• vara del av en engagerad och trygg arbetsgrupp där vår styrka ligger i det goda och nära samarbetet med samtliga kollegor
• möjlighet till distansarbete på max 50 procent efter överenskommelse, då uppdraget även kräver närvaro på plats.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad och positiv, har viljan att lära nytt och bli en i vårt team. Arbetet kräver god förmåga till självständigt arbete, samarbetsförmåga, personlig lämplighet, hög flexibilitet och serviceanda.
I rollen som medicinsk sekreterare ska du
• vara utbildad medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare
• ha god kunskap i svenska språket, både i tal och i skrift
• ha god datorvana.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av vårat vårdadministrativa system Cosmic. Tidigare erfarenhet av arbetet är också meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:
• Professionalism & ansvar.
• Respekt & ödmjukhet.
• Öppenhet & ärlighet.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
