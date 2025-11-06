Medicinsk sekreterare till Enhet kirurgi administration i Malmö
2025-11-06
Verksamhetsområde kirurgi och gastroenterologi innefattar kirurgisk och gastroenterologisk verksamhet i Malmö och Lund samt kirurgisk verksamhet i Landskrona. Inom verksamhetsområdet bedrivs akut, basal och högspecialiserad vård med vårdavdelningar och mottagningar i Malmö och Lund. Hit kommer patienter med remiss från hela Södra sjukvårdsregionen och även från övriga delar av Sverige.
På administrativa enheten inom vårdenhet kirurgi arbetar medicinska sekreterare, administratörer och receptionister i ett nära samarbete för att ge bästa möjliga service och stöd till verksamheten. Vi ansvarar för en rad viktiga funktioner såsom remisshantering, kvalitetssäkring, säkerställer standardiserade vårdförlopp (SVF) samt administration och vårddokumentation för kirurgimottagningen och kirurgiavdelningarna.
Vårt arbete är en central del av vården. Vi säkerställer att processer fungerar smidigt, att dokumentation är korrekt och att patienter och personal får det stöd de behöver i rätt tid.
Vi har nyligen flyttat till moderna lokaler på nya sjukhusområdet Malmö (NSM), som ger ännu bättre förutsättningar för vår verksamhet. Här ser vi gärna att du vill vara med och påverka och bidra till verksamhetens framtida utveckling.

Arbetsuppgifter
I rollen som medicinsk sekreterare arbetar du bland annat med journaldokumentation, diagnosregistrering, remisshantering och tidsbokning.
Hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete där du som medarbetare får ta stort eget ansvar och har fina möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll. Vi strävar ständigt efter att förbättra och utveckla vår verksamhet, där vi välkomnar din kunskap, dina idéer och din erfarenhet. Du har också möjlighet till utveckling inom olika ansvarsområden.

Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en godkänd utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration (KY 80p/400p YH) alternativt motsvarande medicinsk sekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift, och behärskar medicinsk terminologi väl. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av Melior, Pasis och 1177 e-tjänster. Det är även fördelaktigt om du tidigare har arbetat med administrativa och digitala förbättringsarbeten.
Genom ditt engagemang och din positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Som person är du trygg, noggrann och har hög ansvarskänsla. Vi ser även att du är flexibel, lösningsfokuserad och har förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
