Medicinsk sekreterare till endoskopimottagningen Skaraborgs Sjukhus
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Lidköping Visa alla administratörsjobb i Lidköping
2026-06-16
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Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Vill du bli en del av vårt team?
Skaraborgs endoskopimottagning har mottagning på två orter, i Lidköping där planerad patientverksamhet ligger i fokus och i Skövde där det bedrivs akut och planerad patientverksamhet. Din placeringsort kommer vara Lidköping, men tjänstgöring kan förekomma även i Skövde då mottagningarna är gemensamma för Skaraborgs Sjukhus. De två mottagningarna arbetar integrerat utifrån en gemensam väntelista. Hos oss utförs i huvudsak koloskopier, gastroskopier och sigmoideoskopier. Övriga arbetsgruppen består av gastroenterologer, skoperande sjuksköterskor, kirurger, öron-, näsa- och halsläkare, sjuksköterskor och undersköterskor.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss på endoskopimottagningen arbetar du tillsammans med ytterligare två medicinska sekreterare och är en viktig del av arbetsgruppen. En del av dina arbetsuppgifter är att arbeta med medicinsk dokumentation, posthantering, remisshantering, skanning, arbete i 1177 och registreringar i våra patientadministrativa system. Vi arbetar kontinuerligt med uppgiftsväxling och kommer bland annat att överta delar av tidsbokningen. Du kommer vara en viktig del i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Vi möter snart framtidens vårdmiljö och ett nytt journalsystem där du kommer vara delaktig i att utveckla vår verksamhet mot framtiden.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har KY- eller YH-utbildning till medicinsk sekreterare eller motsvarande, du ska ha goda kunskaper i svenska språket. Vi ser att du är en van användare av olika IT-verktyg, gärna journalsystemet Melior och Elvis.
Det är viktigt att du vill vara delaktig i verksamhetens utveckling och digitalisering eftersom vi står inför en stor digital utveckling, bland annat med taligenkänning och digitala kallelser. Vi värdesätter ett trevligt och positivt bemötande. Vidare är du noggrann, strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra människor. Du har förmåga att vara flexibel och prioritera dina arbetsuppgifter. Vi välkomnar nytänkande och kreativitet.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, * Verksamhetsområde 7 Kontakt
Ann-Charlotte Palmqvist 070-5088373 Jobbnummer
9965062