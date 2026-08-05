Medicinsk sekreterare till Endokrinavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-08-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du medicinsk sekreterare och önskar ett intressant, ansvarsfullt och omväxlande arbete i nära samarbete med trevliga kollegor? Då är det dig vi söker!
Vårdenhet endokrinologi är regionenhet för Södra sjukvårdsregionen och bedriver högspecialiserad universitets- och länssjukvård. Verksamheten har öppenvårds- och dagvårdsverksamhet både i Malmö och Lund samt slutenvårdsplatser i Malmö. Specialiteten endokrinologi och diabetologi utgör ett av Skånes universitetssjukhus profilområden. Vår verksamhet har också ett välutvecklat multidisciplinärt samarbete med andra discipliner såsom kirurgi, onkologi, njurmedicin, oftalmologi, patologi och neurokirurgi. Vid endokrinmottagningarna i Lund och Malmö utreds och behandlas patienter med störningar i hormonbalansen avseende hypofys, sköldkörtel, binjurar och bisköldkörtlar. Den största delen av våra patienter är personer med insulinbehandlad diabetes.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss är du en viktig del av arbetsteamet och du har en betydelsefull roll både i verksamheten och för våra patienter. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete där du har ett stort eget ansvar. Du samordnar den administrativa processen kring våra inneliggande patienter genom att bland annat hantera in- och utskrivningar, skriva journaler och remisser.
I arbetsteamet samarbetar du med flera olika personalkategorier och medverkar aktivt till förbättring av rutiner, arbetssätt samt utveckling av enheten. Vidare finns det möjlighet till egna ansvarsområden. Arbete på mottagningen kan förekomma vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är medicinsk sekreterare med godkänd utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80p KY eller 400p YH eller motsvarande medicinsk sekreterarutbildning. Du är en van datoranvändare och väl förtrogen med Outlook och Officepaketet. Därtill har du mycket goda kunskaper i det svenska språket och inom medicinsk terminologi. Då vi arbetar i Pasis, Melior och Medspeech är kunskaper samt erfarenhet av de olika programmen meriterande.
Som person är du positiv och ansvarstagande med ett flexibelt förhållningssätt och du trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. Därtill har du god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter när tempot varierar och kan anpassa ditt arbetssätt när förutsättningarna så kräver.
Tillsammans med oss delar du Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt, och använder dem i ditt dagliga arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337862". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
214 18 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Wian Hushiar Rafiq, Enhetschef Wian.hushiarrafiq@skane.se Jobbnummer
10023547