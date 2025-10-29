Medicinsk sekreterare till Dr.Dropin Hudcentrum i Malmö
Är du medicinsk sekreterare och vill arbeta i en modern och växande verksamhet?
Hos oss på Dr.Dropin Hudcentrum i Malmö får du möjlighet att arbeta i ett engagerat och nytänkande team - mitt i centrala Malmö.
Om Dr.Dropin
Dr.Dropin är en privat vårdgivare som vill göra vården enklare och mer tillgänglig för alla.
Företaget grundades i Norge 2017, först som allmänläkartjänst, och har sedan vuxit till att omfatta specialistmottagningar inom bland annat dermatologi, gynekologi och psykologi. Med över 25 kliniker i Norge är Dr.Dropin idag ett av Nordens snabbast växande hälsoföretag.
I Sverige etablerade vi oss 2022 och erbjuder nu specialistvård inom dermatologi och gynekologi. Vår första klinik öppnade i Lund hösten 2022 och i juni 2023 öppnade vi Dr.Dropin Hudcentrum i Malmö - en modern klinik ett stenkast från Centralstationen.
Om rollen
Här erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete där du som medarbetare får ta ett stort eget ansvar. Tjänsten är på mottagningen med ett nära samarbete med övriga kollegor. Placeringen är främst i Malmö, men det förväntas att du är flexibel och även kan befinna dig i Lund minst en dag i veckan.
Du kommer att ha ett varierande och viktigt uppdrag med arbetsuppgifter som bland annat:
Journalskrivning
Remisshantering och diagnosregistrering
Telefonservice och posthantering
Patientbokning
Bevakning av patienter och samordning med andra instanser
I rollen som medicinsk sekreterare hos oss får du möjlighet att vara spindeln i nätet i en arbetsgrupp som präglas av öppet klimat, stort engagemang och god stämning. Vi vill skapa en miljö där alla kan ta del av varandras kunskaper och utvecklas som ett team.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du ett stimulerande och lärorikt arbete i en modern och växande verksamhet.
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas och påverka hur vi arbetar
Kort väg mellan idé och beslut - du kan bidra direkt till förbättringar
Sociala aktiviteter tillsammans med både svenska och norska kollegor
Vi har en positiv och öppen kultur, där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet. Du blir en viktig del av ett fantastiskt team!
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Att vara flexibel, noggrann och ha ett fint bemötande gör att du kommer trivas bra i vårt glada gäng!
Vana vid systemen PASIS, Melior, Webdoc & 1177 är meriterande.
Vi ser att du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team samt att du trivs i en miljö med högt tempo, där kvalitet och patientfokus alltid står i centrum.
Ansök redan idag!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar löpande urval - vänta därför inte med din ansökan.
Skicka in din ansökan via vår hemsida redan idag!
Mer information om oss hittar du på
drdropin.se (Sverige)
drdropin.no (Norge)
