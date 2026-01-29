Medicinsk sekreterare till Carlanderskas Vårdcentral
2026-01-29
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset invigdes 1927 och har till idag utvecklats till ett framgångsrikt sjukhus för specialistvård. Här bedrivs offentlig vård, försäkringssjukvård och privat sjukvård både i egen regi och i samspel med ett flertal andra vårdgivare. Tillsammans utgör vi ett komplett sjukhus med väl fungerande vårdkedjor under ett och samma tak.
Välkommen till Möjligheternas sjukhus!
Vi söker dig som vill arbeta som medicinsk sekreterare hos oss på Carlanderska Vårdcentral!
Sedan september 2025 finns Carlanderska Vårdcentral i helt nybyggda lokaler på Eklandagatan 80, tillsammans med bland annat BVC och Carlanderska Rehab. Här skapas nya möjligheter för både patienter och medarbetare och hos oss blir du en del av ett kompetent och sammansvetsat team med ett 40-tal medarbetare. Vi ansvarar även för samordningen av ett särskilt boende. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, psykologer och medicinska sekreterare som tillsammans arbetar för att ge våra patienter trygghet, ett gott bemötande och ett professionellt omhändertagande alltid med hög medicinsk kompetens från första kontakten till avslutad behandling.Dina arbetsuppgifter
Din roll som medicinsk sekreterare är central i vår verksamhet. Du bidrar både med service till våra patienter och med administrativa insatser som stödjer en välfungerande vårdprocess.
Vi arbetar aktivt med utveckling och förbättringar genom bland annat strukturerat kvalitetsarbete och digitalisering, vilket du blir en självklar del av.
I din vardag hanterar du bland annat remisser, faktureringsärenden, post, journalrekvisitioner, kvalitetsregister och bokningar. Du fungerar även som intern systemsupport och tar emot patienter i receptionen. De system vi arbetar i är bland annat Webdoc och 1177. Vi tillämpar arbetsrotation, vilket skapar variation i arbetsuppgifterna och bidrar till en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare (examensbevis krävs) samt har erfarenhet från arbete inom primärvård. Du ska också ha arbetat i journalsystemet Webdoc. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i reception inom vården.
Vidare ser vi att du har en god administrativ och organisatorisk förmåga samt tycker om att arbeta i en servicefunktion. Du är noggrann i ditt arbete, flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Som person är du säker och trygg i din roll, positiv i ditt förhållningssätt och kan bidra till ett bra klimat i arbetsgruppen.
ÖVRIGT
Carlanderska ska alltid ge ett professionellt och trevligt bemötande till dem som kommer till oss, därför är det av stor vikt att du har en hög servicekänsla samt är kvalitetsmedveten. Då verksamhet och arbetsuppgifter ständigt utvecklas, ser vi att du är en person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö med ett aktivt utvecklingsarbete. Du är noggrann i ditt arbete, flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Gemensamt för alla våra tjänster är våra medarbetarkriterier och vi söker dig som har ett professionellt, förändringsinriktat samt samverkande förhållningssätt.
När du börjar på Carlanderska får du utöver god arbetsmiljö och trevliga kollegor även friskvårdsbidrag och en sjukvårdsförsäkring. Vi har kollektivavtal, vilket innebär att du också får kollektivavtalade förmåner såsom tjänstepension, föräldralön och försäkringar. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling genom introduktionsprogram, intern/extern utbildning, kompetensöverföring och individanpassas utifrån våra årliga medarbetarsamtal, som genomförs av närmaste chef.
Vänligen bifoga din yrkeslegitimation, utbildningsbevis eller andra relevanta underlag i samband med att du skickar in din ansökan. Finns detta inte bifogat kan din ansökan inte hanteras på ett jämbördigt sätt med övriga ansökningar. Vi tillämpar också bakgrundskontroller inom ramen för rekryteringsprocessen, vilket innebär att vi kommer att kontrollera din legitimation, ta referenser samt begära utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning av den utannonserade tjänsten kan ske innan sista ansökningsdatum.
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
