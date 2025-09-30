Medicinsk sekreterare till BUP Skärholmen
2025-09-30
Brinner du för att ge god service? Gillar du att strukturera ditt arbete med fokus på effektivitet och hög kvalitet? BUP Skärholmen söker nu en positiv och serviceinriktad medicinsk sekreterare som vill bidra i arbetet med att hjälpa våra patienter och deras närstående.
BUP Skärholmen är en barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning med upptagningsområde Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Skärholmen och norra Botkyrka. Vi finns i trevliga lokaler i Skärholmens galleria. Vårt uppdrag är att bedöma och behandla barn och ungdomar, 0-17 år med medelsvåra till svåra barnpsykiatriska tillstånd.
Som medicinsk sekreterare är du en oumbärlig kugge i hjulet med våra patienter och du har ett mycket nära samarbete med samtliga yrkesgrupper. På mottagningen arbetar, förutom medicinska sekreterare, psykiatriker, ST-läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer och arbetsterapeuter. Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare kommer du arbeta med sedvanliga administrativa uppgifter såsom dokumentation och bokningar i Take Care och Pastill, telefoni, receptionsarbete och administrativt stöd. Du kommer även ha ett flertal andra ansvarsområden, exempelvis ansvara för beställningar i Clockwork, hantera personalsystemet Heroma, samt delta i utveckling och implementering av metoder och arbetssätt. Du kommer att arbeta i nära dialog med enhetschefen.Kvalifikationer
Du som söker ska ha examen från utbildning till medicinsk sekreterare och erfarenhet av öppenvårdsarbete, gärna inom barnpsykiatrin. För att klara uppdraget behöver du ha goda IT-kunskaper. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete i Pastill, Heroma, Raindance och Take Care.
Personliga egenskaper
Vi vill att du har ett genuint intresse av att arbeta för barn, ungdomar och deras familjer. Vi ser gärna att du har en utpräglad känsla för service. Du är också en person som gillar att arbeta i team och har mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du även trivs med att arbeta självständigt. Du behöver ha förmåga att organisera och strukturera ditt arbete samtidigt som du klarar av att vara flexibel när andra mer prioriterade arbetsuppgifter dyker upp. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, tjänstepension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5.000 kr per år).
Anställningsform
Tillsvidare.
Information om tjänsten lämnas av
Elsa Ahrin, enhetschef, 070-218 38 92
Fackliga företrädare
Ola Tellner, Vision, tel 08-123 404 81
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
BUP Globen är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
