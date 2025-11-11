Medicinsk sekreterare till BUP, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Administratörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla administratörsjobb i Örnsköldsvik
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Västernorrland är en länsgemensam klinik som har ca 120 medarbetare. Öppenvårdsverksamheten bedrivs i Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand, Sundsvall och Ånge. I Sundsvall finns också slutenvård och dagvård i samverkan med Vuxenpsykiatrin och Barnkliniken. Kliniken har en lång tradition av systemiskt synsätt i bemötandet av barn och ungdomar och deras familjer. Vi använder olika behandlingsmetoder, såväl individuellt som i grupp, som vilar på systemiskt, psykodynamiskt och kognitivt synsätt.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare till vårt team! Tjänsten avser ett vikariat med tillträde 2025-12-01 eller tidigare till och med 2026-11-30 med eventuell möjlighet till förlängning. Omfattningen för tjänsten är 50-100% enligt överenskommelse med rekryterande chef.
Medicinsk sekreterare till BUP, ÖrnsköldsvikPubliceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
En medicinsk sekreterare är en viktig del i samarbetet mellan yrkeskategorierna och i vården av patienten - vi är "spindeln i nätet". Du kommer bland annat arbeta med:
Patientadministration och diktatskrivning
Administrativt stöd till övriga personalgrupper på mottagningen
Journaldokumentation i samarbete med läkare och behandlare
Tidsbokning och hantering av patientbesök
Posthantering och besöksregistrering
Diagnos- och åtgärdskodning
Telefonservice och patientkontakt
Övriga administrativa uppgifter kopplade till mottagningens dagliga verksamhet
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad medicinsk sekreterare eller Vårdadministratör
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har genomgått en utbildning i Cosmic
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av NCS Cross
Har arbetslivserfarenhet inom psykiatri samt tvångsvård
Har arbetslivserfarenhet av diagnosklassificering
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Samarbetsförmåga
Helhetssyn
Serviceinriktad
Vid eventuell intervju ska du ha med dig ett oöppnat kuvert med utdrag från Polisens belastningsregister. Du beställer själv ett utdrag från belastningsregistret via Polisens hemsida.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2025:178". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Patrik Järnberg +4666089442 Jobbnummer
9599292