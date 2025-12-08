Medicinsk sekreterare till Bup heldygnsvård i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-12-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du medicinsk sekreterare och trivs i en roll att vara spindeln i nätet och en viktig kollega för strukturen i verksamheten? Har du god servicekänsla och initiativförmåga samt trivs med en arbetsdag som är omväxlande med varierande arbetsuppgifter? Då erbjuder vi ett givande och utvecklande arbete där du får möjligheten att arbeta med erfarna kollegor i ett tvärprofessionellt team.
Inom barn- och ungdomspsykiatrins verksamhetsområde heldygnsvård Malmö finns det två vårdavdelningar och en akutavdelning samt en akutmottagning som är regionövergripande där målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år. Verksamhetsområdet innefattar även FACT, de regionala teamen Bup trauma, teamet för psykos och bipolära tillstånd samt könsidentitetsmottagningen. Barn- och ungdomspsykiatrins (Bup) heldygnsvård befinner sig i en spännande utvecklingsfas med nya satsningar inom heldygnsvård för Barn- och ungdomar.
Avdelning 2, är en avdelning som erbjuder högspecialiserad vård till barn och unga i behov av vård för ätstörningsproblematik, där det psykiatriska tillståndet behöver stabiliseras. Inte sällan finns det samsjuklighet med andra barnpsykiatriska tillstånd såsom förstämningssyndrom, självskadebeteende, suicidalitet och posttraumatiserande svårigheter. Avdelningens uppdrag är att höja patientens funktionsnivå så att de kan tillgodogöra sig fortsatt vår d inom öppenvården. Vi använder evidensbaserade behandlingsmetoder i enlighet med nationella vård- och insatsprogram. På enheten arbetar vi utifrån standardiserade vårdprocesser (SVP).
På Barn- och ungdomspsykiatriavdelning 2 erbjuder vi 8+2 (BI) vårdplatser och arbetar tvärprofessionellt med barnet och familjen i centrum. Genom en tidig samverkan med externa aktörer såsom vårdgrannar, socialtjänst och skola vill vi säkerställa ett patientcentrerat fokus. Vår målsättning är att patienten aldrig ska behöva vårdas inom heldygnsvården längre än vad tillståndet kräver.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga sekreteraruppgifter såsom journalskrivning, administrativ hantering av tvångsvård, remisshantering och arbete med registreringar. Även andra administrativa uppgifter ingår såsom APT-protokoll, administrera behörigheter till medarbetare, raindance, IT-beställningar, 1177 samt närvaroregistrering med mera.
Vi är stolta över att Bup Skåne ligger i framkant gällande digitalisering. Nu är vi redo att ta ytterligare steg och komma vidare med att införa nya digitala lösningar på våra enheter inom heldygnsvården.
Rollen som medicinsk sekreterare håller på att förändras och Region Skåne står inför införandet av den heltäckande digitala plattformen Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) som kommer att ersätta flera av dagens journalsystem. Vi är öppna och ödmjuka inför den fortsatta utveckling som det innebär och ser gärna att du bidrar med dina kompetenser och egenskaper i förändringsarbetet.
För att du som ny medarbetare ska trivas och komma lättare in i arbetet erbjuder vi dig introduktion baserat på dina tidigare erfarenheter. Tjänsten är förlagd till vardagar och vi erbjuder flexavtal. Tjänstgöring kan förekomma vid ett par dagar under någon storhelg om året för att säkra kvalitetsregistrering. Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80 p (KY) /400p (YH) eller motsvarande medicinsk sekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i medicinsk terminologi och goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har arbetat inom eller har intresse för psykiatrisk verksamhet. Kunskaper inom förkommande IT-system som exempelvis Melior, PASIS/VÅPS, Qlik-View eller Excel är även det meriterande.
Du som söker är välkomnande och värdesätter ett arbete präglat av eget ansvar och delaktighet. Genom ditt engagemang och din positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor. För att du ska lyckas i rollen ser vi att du har god förmåga att självständigt organisera och strukturera ditt arbete. Du kan anpassa dig efter ändrade omständigheter och hantera och prioritera dina arbetsuppgifter även när tempot varierar. Vidare har du en god samarbetsförmåga och ser fördelarna med goda samarbeten såväl internt som externt. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten, lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan en eventuell anställning.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293505". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Cecilia Vistrand, Enhetschef cecilia.vistrand@skane.se 0724-63 45 25 Jobbnummer
9633449