Medicinsk sekreterare till BUP En väg in
2025-12-28
Vill du ha en central roll i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar? Nu söker BUP Stockholm ytterligare en medicinsk sekreterare till vår enhet BUP En väg in som är en verksamhet som tar emot alla nya ärenden till BUP Stockholm.
Vi arbetar med att triagera alla nya inkommande ärenden i form av remisser och egenanmälan till BUP Stockholm.
Enheten är placerad på Näsbydalsvägen i Täby.
BUP En väg in erbjuder invånare under 18 år inom Region Stockholm, som söker barnpsykiatrisk vårdkontakt, en tillgänglig och kvalificerad bedömning.
BUP En väg in hanterar alla pappers- och e-remisser som kommer till BUP, tar emot vårdbegäran från patienter under 18 år samt bedömer dessa. Enheten bemannas av erfaren vårdpersonal som ser till att patienten och dennes anhöriga får rätt vård på rätt plats i rätt tid.Publiceringsdatum2025-12-28Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att tillsammans med andra medicinska sekreterare hantera alla inkomna remisser och vårdbegäran för vidare bedömning, boka in tolksamtal och videobesök, sköta beställningar och fakturor på enheten,. Enheten har inte någon reception då inga patientbesök görs på enheten. När arbetet tillåter, och i samråd med enhetschef och kollegor, finns möjlighet att jobba på distans någon dag per vecka.Kvalifikationer
Du som söker ska ha examen från utbildning till medicinsk sekreterare, liksom förmåga att kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska. Du ska ha minst ett års erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare inom psykiatrisk verksamhet samt vana att arbeta i Take Care (journalföring), Pastill (vårdadministration), TeleQ (telefonisystem),) och Raindance (ekonomiadministration).Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående och kan arbeta självständigt, samtidigt som du är serviceinriktad och har en mycket god samarbetsförmåga. Vi värderar högt att du är lösningsinriktad och alltid har patienten i fokus i ditt dagliga arbete samt bidrar till att alla uppgifter blir utförda på ett professionellt sätt. Du har också en personlig mognad och vill bidra till ett gott samarbetsklimat i gruppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Som medarbetare hos oss har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrkesområde. Vi har förmåner som till exempel fördelaktiga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri skattefinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet och friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan! Om företaget
BUP En väg in är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP cirka
1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
